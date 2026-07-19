Andy Burnham va renunța luni la planurile guvernului britanic privind introducerea unei scheme naționale de identificare digitală, una dintre măsurile promovate de fostul premier Keir Starmer, potrivit Reuters.

Decizia marchează una dintre primele schimbări importante de politică după instalarea noului lider laburist în funcția de prim-ministru.

Burnham, ales lider al Partidului Laburist vineri și învestit oficial luni, îl înlocuiește pe Keir Starmer, devenind al șaptelea prim-ministru al Marii Britanii în ultimii zece ani.

Potrivit echipei sale, fondurile alocate proiectului de identitate digitală vor fi redirecționate către măsuri considerate mai urgente, inclusiv sprijin pentru populația afectată de creșterea costului vieții.

Schema de identificare digitală a fost lansată de guvernul condus de Keir Starmer în septembrie, fiind prezentată drept un instrument pentru combaterea migrației ilegale și reducerea influenței partidului Reform UK, formațiunea de dreapta aflată în ascensiune în sondajele de opinie.

Inițial, executivul intenționa ca fiecare angajat din Regatul Unit să dețină un document de identitate digitală. După reacțiile critice din partea publicului și a opoziției, guvernul a renunțat în ianuarie la caracterul obligatoriu al măsurii, însă proiectul a rămas în pregătire.

Un purtător de cuvânt al lui Andy Burnham a declarat că noul executiv va abandona complet inițiativa.

„Tot timpul și resursele care urmau să fie cheltuite pentru o schemă națională de identitate vor merge în schimb acolo unde este cel mai necesar, cum ar fi ajutarea cu costul vieții”, a transmis reprezentantul noului premier.

Schema de identificare digitală a fost intens contestată înainte de schimbarea conducerii guvernului. Un comitet parlamentar format din membri ai mai multor partide a descris proiectul drept un „fiasco”, criticând modul în care a fost conceput și justificat.

Potrivit estimărilor publicate în noiembrie de Oficiul pentru Responsabilitate Bugetară (Office for Budget Responsibility), implementarea sistemului ar fi costat aproximativ 1,8 miliarde de lire sterline (circa 2,4 miliarde de dolari) în perioada exercițiilor financiare 2026/2027 – 2028/2029.

Costurile ridicate au devenit unul dintre principalele argumente invocate împotriva continuării proiectului, în contextul în care noul guvern promite măsuri pentru reducerea presiunii asupra bugetelor gospodăriilor.

Opoziția conservatoare a reacționat imediat după anunțul privind abandonarea proiectului.

Deputata conservatoare Julia Lopez a susținut că Partidul Laburist încearcă să obțină capital politic după ce a investit deja fonduri importante în dezvoltarea schemei.

„Laburiștii au irosit milioane de lire sterline pentru acest proiect, iar acum Andy Burnham încearcă să pretindă că vine în ajutor”, a declarat aceasta.

Spre deosebire de multe state europene, Marea Britanie nu utilizează un sistem național obligatoriu de cărți de identitate.

Documentele de identitate introduse în timpul celui de-al Doilea Război Mondial au fost eliminate după încheierea conflictului, iar de atunci britanicii își dovedesc identitatea, în cele mai multe situații, prin pașaport sau permis de conducere.

Din acest motiv, orice tentativă de introducere a unui sistem național de identificare este însoțită de dezbateri privind protecția datelor personale, libertățile civile și costurile administrative.

Prin renunțarea la proiect încă din primele zile de mandat, Andy Burnham transmite un semnal că intenționează să își diferențieze rapid agenda de cea a predecesorului său și să concentreze resursele guvernului asupra problemelor economice considerate prioritare.