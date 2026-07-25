Autoritățile române trebuie să deschidă un dialog cu Ucraina pentru protejarea intereselor energetice ale României, consideră fostul președinte Traian Băsescu, în contextul îngrijorărilor provocate de atacurile cu drone asupra infrastructurii din regiune.

Întrebat ce soluții vede pentru evitarea unor probleme legate de aprovizionarea cu combustibil, Băsescu a explicat că negocierile cu partea ucraineană reprezintă un pas necesar în această situație.

„Trebuie negociat cu ucrainenii să fie foarte atenți, să nu se mai joace cu dronele când e vorba de interes românesc”, a afirmat fostul președinte.

Declarația fostului președinte vine pe fondul îngrijorărilor legate de impactul pe care atacurile cu drone asupra infrastructurii energetice și logistice din regiune l-ar putea avea asupra aprovizionării cu carburanți și asupra prețurilor de la pompă.

Traian Băsescu este de părere că identificarea unor rute alternative pentru aprovizionarea cu combustibil trebuie completată de un dialog direct cu autoritățile ucrainene, pentru a evita situații care ar putea afecta interesele economice și energetice ale României.

În cazul unei întreruperi majore a aprovizionării cu țiței sau produse petroliere, statul român poate declara stare de criză prin intermediul Ministerului Energiei, dacă măsurile bazate pe mecanismele pieței nu mai sunt suficiente pentru a acoperi cererea. Într-o astfel de situație, autoritățile pot introduce măsuri administrative suplimentare pentru a asigura continuitatea aprovizionării cu carburanți și pentru a proteja securitatea energetică a țării.

Aceste măsuri au la bază cadrul legislativ adoptat în 2018, care reglementează constituirea rezervelor minime de țiței și produse petroliere, precum și procedurile de intervenție în cazul unor disfuncționalități majore de aprovizionare.

Legislația include Legea nr. 85/2018, Hotărârea Guvernului nr. 795/2018 privind planul de urgență și Ordinul ministrului Energiei nr. 859/2018, care stabilește procedurile ce pot fi aplicate în situații de urgență și de criză la nivel local.