Creșterea prețurilor la carburanți, pe fondul opririi livrărilor de țiței din Kazahstan și al tensiunilor de pe piețele internaționale, s-ar putea reflecta în lunile următoare și în prețurile alimentelor și ale altor produse de consum. Vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România (ANCMMR), Feliciu Paraschiv, avertizează că, dacă blocajele din aprovizionare vor continua, primele majorări de preț ar putea apărea la produsele de import și la cele ambalate în plastic.

Feliciu Paraschiv a explicat că scumpirea carburanților pune presiune asupra întregului lanț de aprovizionare.

„Va crește presiunea asupra rafinăriilor europene și asupra aprovizionării cu carburanți. Prețurile la motorină și benzină la pompă vor crește, iar mai departe vor crește costurile logistice pentru transportul mărfurilor, inclusiv al alimentelor și al bunurilor de consum. Asta înseamnă că prețul de la raft va fi afectat în mod direct”, a declarat acesta, la un post TV.

Reprezentantul comercianților susține că impactul nu se va resimți din primele zile, deoarece retailerii și distribuitorii dispun încă de stocuri.

Potrivit acestuia, în următoarele două până la patru săptămâni efectele asupra prețurilor ar urma să fie limitate. Dacă însă problemele din aprovizionarea cu petrol vor continua, în interval de una până la trei luni ar putea apărea primele scumpiri la produsele de import și la cele ambalate în plastic.

Explicația este că petrolul reprezintă o materie primă importantă în fabricarea plasticului, inclusiv a ambalajelor utilizate pentru numeroase produse alimentare și nealimentare.

Feliciu Paraschiv estimează că, dacă perturbările se vor prelungi timp de trei până la șase luni, efectele s-ar putea extinde asupra majorității produselor de larg consum comercializate în supermarketuri.

Potrivit vicepreședintelui ANCMMR, cele mai expuse sunt produsele pentru care costul ambalajului și al transportului are o pondere importantă în prețul final.

Printre acestea se numără băuturile răcoritoare și apa îmbuteliată, din cauza utilizării ambalajelor PET, dar și detergenții, produsele de curățenie, cosmeticele, șampoanele și, în general, toate produsele ambalate în plastic.

Un impact moderat ar putea fi resimțit și în cazul conservelor, produselor congelate, lactatelor și cărnii, categorii care necesită transport în condiții de temperatură controlată, ceea ce presupune costuri mai mari cu combustibilul.

În schimb, produsele vrac și cele provenite din producția locală, precum pâinea, legumele și fructele de sezon sau alte produse de proximitate, ar putea fi mai puțin afectate, deși reprezentantul comercianților apreciază că, dacă actuala situație se prelungește, aproape toate categoriile de produse vor resimți, într-o anumită măsură, creșterea costurilor.

Potrivit lui Feliciu Paraschiv, evoluția prețurilor depinde de durata blocajelor din aprovizionarea cu petrol, atât în zona Mării Negre, după oprirea livrărilor de țiței din Kazahstan, cât și în Marea Roșie, unde conflictul din Yemen continuă să afecteze transportul maritim.

În ultimele zile, carburanții s-au scumpit succesiv, benzina standard depășind pragul de 9 lei pe litru, iar motorina apropiindu-se de 10 lei pe litru. Evoluția este influențată de creșterea cotațiilor internaționale ale petrolului și de oprirea livrărilor de țiței din Kazahstan, principalul furnizor de petrol al României.