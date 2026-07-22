Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat miercuri că a depus în Parlament un proiect de lege prin care propune reducerea TVA la carburanți de la 21% la 19%, diminuarea accizei la motorina standard și introducerea unor măsuri care, potrivit inițiatorului, ar putea duce la scăderea prețurilor la pompă.

Inițiativa legislativă este susținută de PSD și ar urma să fie analizată în sesiunea extraordinară a Parlamentului, programată în perioada 27-31 iulie.

Proiectul depus de Bogdan Ivan prevede reducerea cotei de TVA aplicate carburanților de la 21% la 19%, precum și diminuarea accizei la motorina standard.

În plus, inițiativa include reinstituirea stării de criză pe piața carburanților, plafonarea adaosului comercial pe întreg lanțul de distribuție și condiționarea exportului de motorină de acordul ministerului de resort.

Potrivit fostului ministru, aceste măsuri ar avea ca obiectiv reducerea costurilor suportate de consumatori și de companiile de transport.

Fostul ministru susține că PSD a depus un proiect asemănător și în urmă cu trei săptămâni, însă acesta nu a fost susținut.

„Acum trei săptămâni am depus un proiect similar. Faptul că principalul partid de dreapta s-a opus a făcut ca prețul motorinei standard să crească de la 1 iulie, de la 8,80 lei pe litru la 9,50 lei, în medie. Prețurile mari la combustibili nu ajută nici industria de profil, nici economia și nici oamenii de rând. În schimb, Guvernul taxează mai mult banii românilor direct la pompă”, a declarat Bogdan Ivan.

Acesta consideră că reducerea taxelor aplicate carburanților ar putea contribui la ieftinirea alimentării și a cerut ca proiectul să fie analizat indiferent de apartenența politică.

Bogdan Ivan a declarat că dorește ca inițiativa legislativă să fie inclusă pe agenda sesiunii extraordinare a Parlamentului.

„TVA redus la carburanți de la 21% la 19%, acciză redusă la motorina standard, reinstituirea situației de criză pe piață, adaos comercial plafonat pe întreg lanțul valoric și exportul de motorină realizat numai cu acordul ministerului de resort. Nu folosiți această inițiativă pentru răfuieli politice sau ideologice”, a transmis fostul ministru.

Parlamentul se va reuni în sesiune extraordinară în perioada 27-31 iulie pentru dezbaterea proiectelor necesare îndeplinirii jaloanelor din PNRR, dar și a altor inițiative legislative aflate pe ordinea de zi.