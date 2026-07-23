România nu rămâne fără carburanți în perioada următoare

Autoritățile nu estimează probleme de aprovizionare cu carburanți în România în următoarele două săptămâni, a declarat premierul interimar Ilie Bolojan. Rompetrol caută însă rute alternative pentru transportul țițeiului din Kazahstan, iar rezervele din depozitele aflate în vestul țării sunt la limită.

România nu ar urma să se confrunte cu probleme privind aprovizionarea cu carburanți în următoarele două săptămâni, în ciuda riscurilor generate de războiul din Marea Neagră și de atacurile cu drone care au afectat livrările de țiței din Kazahstan.

Ilie Bolojan a declarat că reprezentanții Ministerului Energiei au discutat cu firmele din industria petrolieră și din sectorul distribuției pentru a analiza stocurile și variantele de transport disponibile.

„În ceea ce privește situația pe piața carburanților, aici sunt două aspecte: pe de o parte, sunt aspectele care țin de alimentarea cu carburant a României, a întregului teritoriu, în contextul în care avem atât situația de război din Marea Neagră, care crește riscul pentru transportatori, avem atacurile cu drone, care au afectat capacitățile de livrare dinspre Kazahstan și atunci, în această situație, echipa de la Minsterul Energiei a încheiat o întâlnire cu companiile care sunt implicate în această zonă”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul interimar a afirmat că, potrivit estimărilor actuale, cantitățile disponibile sunt suficiente pentru acoperirea cererii din perioada imediat următoare.

Rompetrol, companie care se aprovizionează cu țiței din Kazahstan, caută variante suplimentare de transport pentru ca rafinăria Petromidia să poată funcționa normal și în luna august. În cazul în care problema livrărilor nu va fi rezolvată, producția rafinăriei ar putea scădea cu 10-15% în cursul lunii viitoare.

„Și suntem în situația în care, cel puțin în următoarele 2 săptămâni, nu estimăm că ar fi probleme legate de aprovizionare. Compania Rompetrol, care se aprovizionează pe relația Kazahstan, caută variante suplimentare pentru a transporta țițeiul în așa fel încât să-l poată rafina în condiții normale și în luna august. Și dacă nu se va rezolva această problemă, estimează o scădere cu 10-15% a producției în cursul lunii august la rafinăria Petromidia.”

O altă problemă semnalată de Ilie Bolojan privește transportul carburanților către vestul României. Lucrările desfășurate în zona Constanța-Fetești și circulația intensă a trenurilor de călători către litoral afectează transporturile feroviare cu cisterne care pleacă de la Oil Terminal.

Depozitul nu poate trimite trenurile cu aceeași frecvență către vestul țării, unde rezervele disponibile au ajuns la limită.

„De asemenea, una din problemele pe care le avem ține de aprovizionarea întregului teritoriu și, mai ales, a zonei de vest a țării, datorită blocajului pe care îl avem în zona Constanța-Fetești, unde, așa cum știți, datorită lucrărilor care au loc acolo pentru a putea fi terminate, suntem în situația în care depozitul care aprovizionează toată România, de la Oil Terminal, nu poate să livreze cadențat trenurile cu cisterne către zona de vest.”

Guvernul a discutat cu reprezentanții CFR și ai Ministerului Transporturilor despre mutarea curselor dedicate transportului de combustibil în timpul nopții. Măsura este menită să reducă întârzierile și să permită alimentarea depozitelor din vestul României, fără să afecteze circulația trenurilor de călători din sezonul estival.

„Asta pentru că, pe parcursul verii, avem un rulaj important de trenuri, dat fiind sezonul estival, către mare, care trebuie să respecte anumite rute și anumite ore. Și atunci, în baza discuțiilor cu CFR și cu Ministerul Transporturilor, au fost mutate activitățile pe timp de noapte, în așa fel încât transportul de trenuri dedicate de combustibil să se desfășoare cu prioritate noaptea, în așa fel încât, în zona de vest a României, unde rezervele din depozite sunt la limită, să nu avem probleme în perioada următoare.”

Întrebat despre evoluția prețurilor la benzină și motorină, Ilie Bolojan a prezentat două variante: reglarea situației prin mecanismele pieței sau o intervenție legislativă. Premierul interimar a spus că Guvernul nu poate lua în prezent o asemenea măsură fără modificarea legislației.

„Piața să rezolve lucrurile sau o intervenție care astăzi nu poate fi făcută la nivel guvernamental, ci doar parlamentar, pentru că modificările de lege se pot face în Parlament”.

Ministerul Energiei a anunțat că firmele din domeniul petrolier și al distribuției au dat asigurări că pot acoperi cererea din perioada următoare și că nu estimează întreruperi majore în aprovizionare.

„Astăzi a avut loc o nouă întâlnire săptămânală de lucru cu companiile din domeniul petrolier și al distribuției de carburanți, coordonată de Cristian Bușoi, secretar de stat și Sorin Elisei, secretar general din Ministerul Energiei.

În ceea ce privește securitatea aprovizionării cu petrol și produse finite (motorina), companiile au dat asigurări ca sunt acoperite cererile pentru perioada următoare și nu întrevăd dificultăți majore sau discontinuități în asigurarea cantităților necesare pieței românești. Există anumite întârzieri în transportul pe cale ferată dinspre terminalul Oil Terminal către depozitele din Vestul țării, generate de lucrări de infrastructură și de fluxul crescut de trenuri de persoane în perioada estivală, dar există mobilizare pentru mutarea activității pe timp de noapte și pentru a se găsi soluții de a reduce timpii de așteptare. Ministerul Energiei, în strânsă colaborare cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, monitorizează atent situația și sprijină companiile de profil pentru a asigura un flux cât mai rapid de transport.

Situația internațională rămâne complicată, cu strâmtoarea Ormuz blocată, la care se adaugă și problemele de securitate din Marea Neagră, inclusiv decizia guvernului din Kazahstan de a suspenda temporar livrările de țiței prin terminalul Consorțiului Conductei Caspice (CPC) de la Novorossiisk.

Ministerul Energiei dă asigurări ca va folosi toate pârghiile legale, cu sprijinul Guvernului și în strâns dialog cu companiile de profil, pentru a asigura aprovizionarea continuă a pieței românești”, au transmis oficialii ministerului.