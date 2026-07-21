Diana Buzoianu, ministru interimar al Mediului, a spus la RFI că autoritățile nu pot interveni deocamdată în cazul unei eventuale poluări, întrucât nava nu se află în apele teritoriale ale României.

„Nu putem să intervenim. Dar dacă, de exemplu, produsele respective vor ajunge și în apa care ține și de teritoriul României, va trebui să facem verificările și monitorizarea, să încercăm să curățăm zona respectivă. Dar aici vor fi mai multe autorități care vor interveni”, a spus Diana Buzoianu.

Cele trei victime de pe nava Gas Lisbon au fost aduse în municipiul Tulcea cu nava multirol a ISU Tulcea, urmând să fie preluate și transportate la spital cu ambulanțe SMURD și ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță (SAJ), a anunțat ISU.

„În cursul nopții trecute, nava LPG Gas Lisbon, sub pavilion liberian, a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României, la aproximativ 20 de mile marine în largul țărmului românesc”, a scris președintele pe Facebook.

„La scurt timp după incident, două nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare s-au deplasat la fața locului și au evacuat întregul echipaj, inclusiv cei trei membri răniți. Toți au fost aduși în siguranță la țărm.

De asemenea, un remorcher trimis în zonă se asigură că nava nu intră în derivă și că nu reprezintă un pericol suplimentar pentru siguranța navigației”, a adăugat Nicușor Dan.

„Instituțiile statului sunt în alertă și vor clarifica circumstanțele, cauzele și responsabilitățile aferente acestui grav incident, cel mai probabil parte a războiul ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.

Nava provenea din portul Alexandria, Egipt, și se îndrepta către portul ucrainean Reni”, a încheiat șeful statului.

O explozie s-a produs în noaptea de luni spre marți la bordul unui petrolier aflat în Marea Neagră, la aproximativ 40 de kilometri de Sfântu Gheorghe, în timp ce se îndrepta spre Sulina, potrivit unor surse ȘtirileProTV.

Ar fi vorba despre nava Gas Lisbon, care transportă gaz petrolier lichefiat (LPG), au confirmat Forțele Navale. Există suspiciunea că explozia ar fi fost provocată de o mină marină, însă această informație nu este confirmată.

Nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) au intervenit pentru salvarea echipajului și au adus la mal cele 14 persoane aflate la bord. Trei membri ai echipajului ar fi suferit răni ușoare.

Conform unei alerte de navigație, nava petrolier se află în flăcări și există pericol de explozie. Incendiul s-ar manifesta în zona pupa-castel, iar toate navele din apropiere au fost avertizate să păstreze o distanță de cel puțin trei mile marine.

Potrivit surselor, autoritățile rămân în stare de alertă și din cauza riscului ridicat de poluare.

Incidentul a avut loc în apele teritoriale românești, la o distanță considerabilă de țărm, ceea ce a permis o intervenție rapidă a forțelor de salvare. Echipajele ARSVOM au acționat prompt, reușind să evacueze toți membrii echipajului fără a înregistra victime.

Nava Gas Lisbon transporta gaz petrolier lichefiat, o încărcătură extrem de inflamabilă, ceea ce a ridicat imediat temeri legate de o posibilă explozie în lanț. Autoritățile au emis o alertă către toate navele din zonă, recomandând menținerea unei distanțe de siguranță de cel puțin trei mile marine.

Situația rămâne tensionată, deoarece incendiul continuă să se manifeste în zona pupa a navei. Experții avertizează că, în cazul unei eventuale scurgeri majore de gaz, riscul de poluare marină ar fi extrem de ridicat, cu consecințe grave asupra ecosistemului Mării Negre.

Forțele Navale Române, împreună cu alte structuri de intervenție, monitorizează îndeaproape evoluția situației. Deocamdată nu au fost anunțate alte victime, iar cei trei membri ai echipajului răniți au primit îngrijiri medicale la mal.

Acest incident survine într-o perioadă în care tensiunile din regiunea Mării Negre rămân ridicate, iar autoritățile române rămân vigilente la orice risc care ar putea afecta securitatea navigației și mediul marin.