Mină marină găsită pe plaja din apropierea poligonului Midia. Autoritățile lucrează la neutralizarea acesteia

O mină marină a fost observată miercuri pe plaja din apropierea poligonului Midia. Specialiștii se deplasează la fața locului pentru a asigura neutralizarea obiectului periculos, au transmis reprezentanții Ministerului Apărării Naţionale.

Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale au anunţat, miercuri, că militari din cadrul poligonului de tragere Midia au descoperit, în jurul orei 10:05, o mină marină eşuată pe plaja din dreptul poligonului.

Perimetrul a fost securizat, iar specialiștii s-au deplasat la fața locului pentru neutralizarea acesteia.

Perimetrul din zona poligonului Midia a fost securizat, cu sprijinul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa, iar autorităţile au pus în aplicare procedura operaţională specifică descoperirii unei mine. Militarii din cadrul poligonului au identificat obiectul periculos pe plaja din apropiere, declanșând o intervenție coordonată.

O echipă de scafandri EOD din cadrul Centrului 39 Scafandri se află la faţa locului pentru identificarea și neutralizarea minei descoperite de militari, conform procedurilor. Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale au transmis că intervenția se desfășoară cu precauție.

Anul trecut, în august 2025, mai mulți trecători au observat pe plaja de la Vadu un corp metalic suspect, de formă sferică, și au sunat imediat la 112. Polițiștii și jandarmii au ajuns rapid și au instituit o zonă de siguranță, creând un perimetru pentru protecția publicului. Ulterior, armata a trimis ofițeri antrenați în detectarea și distrugerea minelor, care au constatat că obiectul era o mină marină de contact.

Specialiștii au stabilit că mina provenea cel mai probabil din zona de nord a Mării Negre, în special din apropierea Odessei, fiind folosită în războiul din Ucraina. Scafandrii militari EOD au preluat mina și au transportat-o cu o autoutilitară militară specială la Poligonul Capu Midia, unde a fost neutralizată prin distrugere.