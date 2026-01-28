Social

Mină marină găsită pe plaja din apropierea poligonului Midia. Autoritățile lucrează la neutralizarea acesteia

Comentează știrea
Mină marină găsită pe plaja din apropierea poligonului Midia. Autoritățile lucrează la neutralizarea acesteia
Din cuprinsul articolului

O mină marină a fost observată miercuri pe plaja din apropierea poligonului Midia. Specialiștii se deplasează la fața locului pentru a asigura neutralizarea obiectului periculos, au transmis reprezentanții Ministerului Apărării Naţionale.

Mină marină descoperită pe plaja poligonului Midia

Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale au anunţat, miercuri, că militari din cadrul poligonului de tragere Midia au descoperit, în jurul orei 10:05, o mină marină eşuată pe plaja din dreptul poligonului.

Perimetrul a fost securizat, iar specialiștii s-au deplasat la fața locului pentru neutralizarea acesteia.

Echipe specializate acționează pentru neutralizarea minei

Perimetrul din zona poligonului Midia a fost securizat, cu sprijinul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa, iar autorităţile au pus în aplicare procedura operaţională specifică descoperirii unei mine. Militarii din cadrul poligonului au identificat obiectul periculos pe plaja din apropiere, declanșând o intervenție coordonată.

Traian Băsescu își recâștigă privilegiile de fost președinte, retrase după verdictul de colaborator al Securității
Traian Băsescu își recâștigă privilegiile de fost președinte, retrase după verdictul de colaborator al Securității
Ce psalm este folositor în cazul durerilor de dinți și de oase
Ce psalm este folositor în cazul durerilor de dinți și de oase
Mină marină

Mina marina Sursa foto: ISU Dobrogea

O echipă de scafandri EOD din cadrul Centrului 39 Scafandri se află la faţa locului pentru identificarea și neutralizarea minei descoperite de militari, conform procedurilor. Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale au transmis că intervenția se desfășoară cu precauție.

Mină marină descoperită pe plaja Vadu în august 2025, neutralizată de echipele EOD

Anul trecut, în august 2025, mai mulți trecători au observat pe plaja de la Vadu un corp metalic suspect, de formă sferică, și au sunat imediat la 112. Polițiștii și jandarmii au ajuns rapid și au instituit o zonă de siguranță, creând un perimetru pentru protecția publicului. Ulterior, armata a trimis ofițeri antrenați în detectarea și distrugerea minelor, care au constatat că obiectul era o mină marină de contact.

Specialiștii au stabilit că mina provenea cel mai probabil din zona de nord a Mării Negre, în special din apropierea Odessei, fiind folosită în războiul din Ucraina. Scafandrii militari EOD au preluat mina și au transportat-o cu o autoutilitară militară specială la Poligonul Capu Midia, unde a fost neutralizată prin distrugere.

 

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:24 - Traian Băsescu își recâștigă privilegiile de fost președinte, retrase după verdictul de colaborator al Securității
16:22 - Reacția lui Fico după ce ar fi spus că starea de spirit a președintelui SUA este „periculoasă”
16:16 - Fenomen astronomic rar. O ploaie de meteori ar putea avea loc pe Venus
16:10 - Jannik Sinner îl așteaptă pe Novak Djokovic, după meciul norocos al sârbului cu Musetti
16:06 - Suspiciuni de corupție și angajări suspecte la Spitalul Orășenesc Câmpeni. Managerul, vizat de anchetă
15:59 - Ce psalm este folositor în cazul durerilor de dinți și de oase

HAI România!

Jawohl, Herr Mertz! Hai LIVE cu Turcescu
Jawohl, Herr Mertz! Hai LIVE cu Turcescu
Criminalul de 13 ani din Cenei poate fi, legal, izolat de societate
Criminalul de 13 ani din Cenei poate fi, legal, izolat de societate
Mirel Curea, despre discursul președintelui la Focșani: „Primul moment când Nicușor Dan devine politician”
Mirel Curea, despre discursul președintelui la Focșani: „Primul moment când Nicușor Dan devine politician”

Proiecte speciale