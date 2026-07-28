Motorina a trecut de 10 lei pe litru la marile benzinării. Petrom, OMV, Rompetrol și Lukoil au afișat marți, 28 iulie, prețuri de peste 10 lei pe litru pentru motorină în mai multe stații din București, după o nouă rundă de scumpiri aplicată de principalii distribuitori de carburanți. În paralel, un proiect care introduce o acciză dinamică și ar putea reduce temporar prețurile cu aproximativ 34-36 de bani pe litru a primit aviz favorabil în Comisia economică a Senatului.

După noile majorări, motorina a ajuns la peste 10 lei pe litru în stații aparținând mai multor rețele importante.

În benzinăriile din vestul Capitalei, prețurile afișate în seara zilei de 28 iulie erau:

Motorină:

Petrom: 10,07 lei/litru

OMV: 10,13 lei/litru

Rompetrol: 10,10 lei/litru

MOL: 9,98 lei/litru

Lukoil: 10,18 lei/litru

SOCAR: 9,94 lei/litru

Cel mai ridicat tarif dintre cele analizate era afișat de Lukoil, unde litrul de motorină costa 10,18 lei.

MOL și SOCAR se mențineau încă sub pragul de 10 lei pe litru.

Prețul benzinei a rămas sub 10 lei pe litru în toate stațiile analizate, însă a crescut și el în urma modificărilor aplicate marți.

Tarifele afișate în vestul Bucureștiului erau:

Benzină:

Petrom: 9,16 lei/litru

OMV: 9,22 lei/litru

Rompetrol: 9,15 lei/litru

MOL: 9,15 lei/litru

Lukoil: 9,24 lei/litru

SOCAR: 9,09 lei/litru

Dintre rețelele verificate, Lukoil avea cel mai mare preț la benzină, de 9,24 lei pe litru, iar SOCAR afișa cel mai redus tarif, de 9,09 lei.

Noile scumpiri apar în timp ce Parlamentul analizează un proiect de lege prin care taxarea carburanților ar putea fi redusă temporar. Comisia economică a Senatului a acordat luni aviz favorabil inițiativei care introduce un mecanism de acciză dinamică.

Măsura ar urma să se aplice pentru cel puțin trei luni, însă proiectul trebuie votat de plenul ambelor Camere ale Parlamentului și promulgat de președinte înainte de a intra în vigoare.

Forma care urmează să ajungă la vot a rezultat din reunirea a două proiecte prezentate separat de ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, și fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan.

Mecanismul propus permite diminuarea accizei în funcție de evoluția prețurilor carburanților.

„Este pentru prima oară când introducem o formă de acciză dinamică. Forma de acciză dinamică înseamnă că, în funcție de creșterea prețului, aceasta poate să scadă între 5 și 25%”, a declarat Alexandru Nazare.

Ministerul Finanțelor ar urma să analizeze prețurile o dată la două săptămâni și să stabilească nivelul reducerii. Potrivit ministrului interimar al Finanțelor, mecanismul ar putea fi aplicat inițial printr-o diminuare a accizei de aproximativ 10%.

Acciza aplicată în prezent motorinei este de aproximativ 2,8 lei pe litru. O reducere cu 10% a acesteia ar putea diminua prețul final al motorinei cu aproximativ 34 de bani pe litru.

În cazul benzinei, ieftinirea estimată ar fi de aproximativ 36 de bani pentru fiecare litru.

Mecanismul ar urma să fie valabil timp de trei luni de la promulgarea legii, iar perioada ar putea fi prelungită ulterior printr-o hotărâre a Guvernului.

„Este o variantă mult mai flexibilă, care ne dă posibilitatea să acționăm în intervalul viitoarelor trei luni de la promulgare, prin hotărâre de Guvern, și la fiecare două săptămâni Ministerul de Finanțe va analiza cuantumul accizei și va acționa”, a mai spus Alexandru Nazare.