Criza carburanților din Rusia, alimentată de dificultățile din infrastructura energetică, îi determină pe mulți conducători auto să caute alte variante. Astfel, tot mai mulți ruși se orientează către mașini electrice și hibride produse în China, pe fondul dificultăților de alimentare și al creșterii prețurilor la carburanți, potrivit Reuters.

Dealerii auto care comercializează modele chinezești au observat o schimbare rapidă a pieței. La Moscova, unii vânzători susțin că interesul pentru vehiculele electrice a crescut spectaculos în doar câteva săptămâni.

Dacă anterior erau vândute doar câteva mașini electrice pe lună, acum comenzile au ajuns la câteva unități pe zi. Clienții caută atât modele mai accesibile, cât și variante premium.

Atacurile asupra rafinăriilor și instalațiilor petroliere au afectat producția de combustibili, iar în mai multe regiuni au apărut restricții privind alimentarea.

În unele zone, prețurile carburanților au crescut puternic, ceea ce a făcut ca automobilele electrice și hibride să devină o opțiune mai atractivă pentru șoferi.

Piața vehiculelor electrice din Rusia a avut până acum o evoluție lentă, influențată de distanțele mari, temperaturile extreme și rețeaua limitată de stații de încărcare.

Printre cele mai căutate mărci se află Geely, Dongfeng, GAC și Chery. Unul dintre cele mai populare modele electrice produse local este Evolute, asamblat în Rusia cu componente furnizate de Dongfeng.

Datele pieței auto arată o accelerare a interesului pentru aceste vehicule. În primele luni ale anului, vânzările de automobile hibride plug-in au crescut semnificativ comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Și mașinile complet electrice au înregistrat un avans, iar ritmul de creștere s-a intensificat odată cu agravarea problemelor legate de aprovizionarea cu benzină și motorină.

Un alt factor care susține tranziția este dezvoltarea infrastructurii. Numărul stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice din Rusia a crescut în ultimul an, deși rețeaua rămâne încă limitată în multe regiuni.

Unii șoferi spun că avantajele sunt deja vizibile, mai ales pentru cei care pot încărca automobilele acasă și nu mai depind de stațiile de alimentare clasice.

Deși interesul pentru mașinile electrice este în creștere, experții atrag atenția că evoluția pieței va depinde de durata crizei carburanților.

În paralel, o parte dintre șoferi aleg alte variante pentru reducerea costurilor, inclusiv modificarea automobilelor pentru utilizarea gazului natural, considerat mai accesibil decât benzina sau motorina.