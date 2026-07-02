O reprezentanță auto din Rusia, de la Moscova, depune eforturi uriașe pentru a face față valului de solicitări pentru vehicule electrice noi. Șoferii ruși încearcă prin această metodă să evite o penurie severă de combustibili, fenomen care a generat cozi interminabile la stațiile de alimentare și o majorare semnificativă a prețurilor la pompă în cea mai mare parte a țării, notează Reuters.

Intensificarea atacurilor ucrainene asupra infrastructurii energetice din Rusia a diminuat drastic aprovizionarea cu benzină și motorină în ultimele săptămâni. Din acest motiv, autoritățile au fost obligate să impună restricții de consum în majoritatea regiunilor administrative. Calculele realizate de jurnaliștii străini arată că prețurile cu amănuntul pentru benzină au atins în anumite zone din Rusia niveluri record, aflate printre cele mai ridicate din întreaga Europă.

Până în prezent, distanțele geografice imense din Federația Rusă, climatul extrem de aspru și o rețea de încărcare extrem de slab dezvoltată au blocat expansiunea pieței auto electrice. Totuși, criza actuală de alimentare cu carburanți clasici îi determină pe mulți conducători auto să facă pasul către electromobilitate.

Dealerul auto EN Cars, o companie specializată în importul și comercializarea de mărci din China, reușește acum să vândă două sau chiar trei vehicule electrice în fiecare zi. Prin comparație, în urmă cu doar câteva săptămâni, ritmul de vânzare era de numai două sau trei unități pe lună.

Fondatorul firmei, Yevgeniy Zabelin, a explicat contextul acestei schimbări radicale în comportamentul de consum al rușilor. "De când situaţia combustibililor a devenit complicată, cererea a crescut de mai multe ori", a subliniat antreprenorul, menționând că interesul clienților se manifestă puternic atât pentru modelele accesibile ca preț, cât și pentru segmentul premium.

În interiorul showroom-ului din Capitală, potențialii cumpărători analizează cu atenție SUV-urile electrice asamblate de constructorul chinez Geely. Cererea de mașini verzi înregistra deja o tendință ascendentă în Rusia, în contextul în care prețurile la combustibili crescuseră cu peste 12% în ritm anual doar în intervalul ianuarie - mai.

Aproximativ 24.600 de automobile hibride plug-in noi au fost comercializate în primele cinci luni ale anului pe piața rusească, ceea ce reprezintă o creștere spectaculoasă de 125% comparativ cu perioada similară a anului trecut. În același timp, livrările de mașini complet electrice noi au urcat cu 19%, atingând un volum de 4.460 de unități, conform datelor centralizate de firma de consultanță Autostat și de Ministerul Industriei și Comerțului de la Moscova.

Vânzările au căpătat o viteză și mai mare pe parcursul lunii iunie, pe măsură ce criza de combustibil s-a acutizat. Recent, au fost înmatriculate 1.754 de noi modele hibride plug-in într-o singură săptămână, valoare în creștere cu aproape o treime față de intervalul precedent și cu aproape 50% peste media săptămânală înregistrată în acest an, după cum afirmă directorul Autostat, Sergei Tselikov.

Pe de altă parte, infrastructura încearcă să țină pasul cu noile realități din teren. Numărul stațiilor publice de încărcare din Rusia a înregistrat o creștere de 20% în perioada iulie 2025 - iulie 2026, conform statisticilor oferite de serviciul de hărți digitale 2GIS.

În spațiul expozițional al EN Cars, un client pe nume Vasiliy s-a declarat extrem de mulțumit de faptul că a achiziționat deja un vehicul hibrid și unul complet electric înainte de declanșarea crizei.

„Mai ales în situaţia actuală, nu am avut nicio problemă”, a mărturisit Vasiliy. Cu toate acestea, el a adăugat că nu este convins că acest boom al interesului pentru mașinile pe baterii va deveni un fenomen de lungă durată, din cauza limitărilor logistice.

„Locuiesc într-o casă privată la ţară. Mi-am instalat propria staţie de încărcare şi încarc acasă. La Moscova este o problemă reală să încarci corect”, a concluzionat cumpărătorul.

În ciuda avansului rapid din ultimele săptămâni, piața auto din Rusia rămâne dominată puternic de motoarele termice. Indicatorii de piață ai agenției Autostat demonstrează că, pe parcursul anului trecut, vehiculele complet electrice și modelele hibride plug-in au reprezentat o cotă de doar 4,3% din totalul autoturismelor vândute la nivel național.