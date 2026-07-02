Rusia își intensifică operațiunile în Ucraina și anunță finalizarea operațiunilor de curățare în localitățile strategice Kostiantinivka și Liman. Potrivit comandamentului militar rus, citat de agenția EFE, aceste mișcări fac parte din pregătirile pentru un avans masiv către bastionul ucrainean Sloviansk. Această localitate, alături de Kramatorsk, reprezintă unul dintre nodurile cheie și obiectivele principale ale campaniei ruse din Donbas.

Raportul de război publicat joi de Ministerul rus al Apărării oferă detalii despre stadiul luptelor din prima linie. Conform informațiilor oficiale oferite de Moscova pe rețeaua rusă de mesagerie MAX, rezistența ucraineană din aceste puncte fierbinți este pe cale să fie neutralizată complet.

„Unităţile de asalt ale grupării militare Suri încheie curăţarea oraşului Kostiantinivka de grupurile izolate de militari ucraineni”, a informat Ministerul rus al Apărării în raportul său de război publicat pe MAX, reţeaua rusă de mesagerie.

Situația este similară și în sectorul Liman, unde forțele ruse au trecut deja la securizarea perimetrului și la eliminarea riscurilor lăsate în urmă de confruntări.

În acelaşi raport se adaugă că în Liman "grupurile de asalt ale armatei 35 anihilează ultimele grupuri izolate" care încă mai rămân în oraş, unde geniştii au început să efectueze dezamorsarea zonelor controlate de Rusia.

Pe lângă operațiunile de curățare din marile centre urbane menționate, ministerul de la Moscova a raportat și o nouă cucerire teritorială de relevanță tactică. Este vorba despre Piskunivka, o așezare aflată la sud de Liman și la o distanță de doar 15 kilometri est de Sloviansk, poziție care deschide noi căi de atac pentru forțele ruse.

„Eliberarea Piskunivka reprezintă un succes în plus al armatei ruse în sectorul Sloviansk, unităţile de asalt ale grupării militare Sud continuă avansul cu succes, apropiindu-se zi de zi de Sloviansk”.

Această reconfigurare a liniei frontului are o miză strategică uriașă pentru lunile următoare. Succesul operațiunilor din Liman și Kostiantinivka oferă armatei ruse un avantaj logistic și tactic esențial în încercarea de a îngenunchea rezistența din regiunea Donețk.

Capturarea oraşelor Liman şi Kostiantinivka ar permite forţelor ruse să înconjoare pe flancuri Sloviansk şi Kramatorsk, evitând zonele fortificate ucrainene care apără aceste bastioane ucrainene.