Un incident apărut la instalația comună de utilizare a lăsat fără gaze naturale mai multe imobile din Sectorul 3 al Capitalei. Sistarea temporară a furnizării afectează consumatorii de pe străzile Lucrețiu Pătrășcanu și Basarabia, măsura fiind aplicată până la remedierea completă a problemelor tehnice, conform datelor centralizate de Distrigaz Sud Rețele.

Reprezentanții companiei de distribuție au transmis o listă clară a imobilelor care se confruntă cu această întrerupere de alimentare. Pe strada Lucrețiu Păstrășcanu sunt afectate blocurile MC19, MC18 scara 1, MC18 scara 2, MC 18A scara 1 și MC 18A scara 2. De asemenea, alimentarea a fost sistată și pe strada Basarabia, la numerele 234-236, fiind vizat blocul MC 17 scările A și B.

Compania a explicat că oprirea gazului a fost o măsură de siguranță absolut necesară pentru a preveni eventuale pericole majore. „În urma unui incident produs la instalaţia de utilizare ce alimentează imobilul de la adresa mai sus menţionată, pentru asigurarea condiţiilor de securitate, Distrigaz Sud Reţele a fost nevoită să întrerupă temporar alimentarea cu gaze naturale ieri, 1 iulie 2026, începând cu ora 23:34.

Ca urmare a acestei întreruperi neprevăzute sunt afectaţi 112 de clienţi casnici, alimentaţi prin intermediul acestei instalaţii comune de utilizare. Distrigaz Sud Reţele a luat această măsură până la remedierea, de către o firmă autorizată ANRE, a defecţiunilor instalaţiei de utilizare. Potrivit legislaţiei în vigoare, instalaţia comună de utilizare aparţine clienţilor şi nu se află în responsabilitatea Distrigaz Sud Reţele”, se arată în comunicat.

Conform normelor stricte aflate în vigoare și aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, locatarii afectați trebuie să urmeze anumiți pași legali înainte ca rețeaua să poată fi pusă din nou sub presiune. Mai exact, asociațiile de proprietari sau clienții respectivi au obligația de a contracta un operator economic autorizat de ANRE, care să se ocupe de repararea defecțiunilor și de realizarea reviziei tehnice a instalației afectate.

Ulterior finalizării lucrărilor de reparație, toate documentele justificative eliberate de firma autorizată trebuie să fie trimise către Distrigaz Sud Rețele pentru a se putea relua alimentarea în siguranță.

Distribuitorul de gaze reamintește populației regulile de siguranță care trebuie aplicate cu strictețe în momentul în care serviciul va fi repornit, în special dacă apar suspiciuni privind eventuale scurgeri.

„După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienţii simt miros de gaze, sunt rugaţi să apeleze Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze la numerele de telefon: 021/9281, 031/9031 sau 0800.877.778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acţioneze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice şi, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale”, precizează furnizorul.

Distrigaz Sud Rețele gestionează o infrastructură masivă în zona de sud și centru a țării, operând o rețea de distribuție ce se întinde pe o lungime de aproximativ 24.483 de kilometri. Compania are în prezent 3.019 angajați și deține un portofoliu important de 2.323.728 de clienți localizați în 1.398 de localități din 20 de județe ale României.