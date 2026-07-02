Tribunalul București a suspendat provizoriu efectele Congresului Partidului Național Liberal (PNL) prin care s-a votat o nouă conducere și s-a cerut eliminarea din partid a cinci membri, odată cu înlocuirea lor de la șefia filialelor de partid pe care le conduceau. Este prima dată când o instanță suspendă hotărârile congresului unui partid.

Potrivit petiționarilor, decizia are efecte imediate și presupune că totul revine la forma de dinainte de Congres.

„Tribunalul suspendă provizoriu executarea și efectele hotărârii până se soluționează pe fond. Asta înseamnă că nu mai ai la momentul ăsta congres. Toate consecințele produse în baza acestei hotărâri, în baza hotărârii unui consiliu care a fost suspendată inclusiv desfășurarea congresului sunt suspendate. Asta înseamnă că suspendarea acestui act determină, pe cale de consecință, suspendarea tuturor efectelor juridice produse în baza lui. Adică n-ai o nouă conducere, nu ai un nou statut, se revine la formula de Birou Executiv şi BPN, cu Veştea, cu Gorghiu, cu Predoiu, în BPN, cu BEX-ul dinainte, pentru că ai vechiul statut”, au declarat surse din rândul contestatarilor pentru Gândul.

Avocatul Adrian Toni Neacșu a arătat că hotărârea are „motive evidente de nelegalitate”:

„Este foarte dificil de spus în condiţiile în care ea suspendă executarea hotărârii în condiţiile în care ea şi-a produs toate efectele. Efectele constând în convocarea congresului. Ea e suspendată provizorie, până se va soluţiona pe fond cererea în sine de anulare a aceleiaşi hotărâri. Ceea ce înseamnă că are motive evidente de nelegalitate pe care le-a constata instanţa.”

Partidul Național Liberal a anunțat că va ataca decizia pe toate căile legale și va solicita recuzarea judecătoarei.

„Această hotărâre judecătorească nu influențează în mod direct Partidul Național Liberal și realitățile din partid în acest moment deoarece suspendă doar anumite hotărâri. Conducerea aleasă la Congresul Extraordinar al PNL din 21 iunie 2026 își exercită pe deplin atribuțiile, iar hotărârile Congresului și ale noilor organisme de conducere, alese potrivit Statutului PNL, sunt în vigoare și trebuie respectate de membrii partidului”, se arată într-un comunicat al PNL.

PNL susține că „bătăliile politice” din partid s-au mutat în justiție și anunță că va depune la tribunal lista noii conduceri și modificările aduse Statutului.

Decizia Tribunalului București deschide un precedent important în justiția politică românească și poate schimba radical echilibrul de putere din PNL. Dosarul pe fond urmează să fie judecat în continuare, iar apelurile și contestațiile vor prelungi probabil conflictul intern din partid.