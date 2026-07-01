Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) pregătește modificări importante ale Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali (RFEE), printr-un ordin care introduce reguli noi pentru comunitățile de energie și drepturi suplimentare pentru consumatori.

Printre cele mai importante schimbări se numără obligativitatea furnizorilor de a pune la dispoziția tuturor clienților conturi online gratuite și transmiterea unor notificări atunci când consumul ajunge la 80% din nivelul lunar estimat.

Potrivit proiectului de ordin, consumatorii care activează serviciul vor primi automat o alertă atunci când ating pragul stabilit, notificarea urmând să includă consumul înregistrat, consumul estimat pentru luna respectivă, procentul realizat și recomandări privind posibilitatea ajustării consumului. Mesajele vor putea fi transmise prin e-mail, SMS sau alte canale electronice convenite între părți.

„Acest ordin este răspunsul ANRE la o realitate care s-a schimbat: românii nu mai sunt simpli consumatori care aşteaptă factura la sfârşitul lunii. Ei produc energie, o partajează cu vecinii, vor să înţeleagă ce se întâmplă fiecare kilowatt.

Reglementem cadrul în care acest lucru se poate face legal, corect şi transparent. În acelaşi timp, am introdus reglementarea prin care consumatorii vor primi o alertă din partea furnizorului în momentul în care au atins pragul de 80% din consumul lunar estimat.

În acest mod, consumatorii vor avea timp să-şi modifice consumul sau să ia alte măsuri, astfel încât la final de lună să nu se trezească cu o factură mare, pe care nu o pot suporta financiar.

Această notificare privind pragul de consum şi etichetarea pe culori a furnizorilor în funcţie de Indicele de Satisfacţie a Clienţilor sunt două modalităţi concrete de a înclina raportul de putere furnizor-consumator în favoarea consumatorului, care trebuie să aibă toate informaţiile necesare unei decizii simple, dar importante: să păstreze sau să schimbe furnizorul actual”, a declarat președintele ANRE, George Niculescu.

Ordinul stabilește și cadrul legal pentru funcționarea comunităților de energie, definind concepte precum energia electrică partajată, furnizorul principal, regulamentul de funcționare și surplusul de energie. În plus, sunt introduși doi algoritmi de alocare a energiei între membrii comunităților: Algoritmul A, bazat pe consumul realizat în fiecare interval de decontare, și Algoritmul B, care permite distribuirea energiei în procente fixe stabilite prin regulamentul intern.

Un alt element important îl reprezintă introducerea obligației ca furnizorii să ofere gratuit fiecărui client un cont online personalizat, disponibil pe toată durata contractului de furnizare. Acesta va permite accesul la istoricul consumului, defalcat orar, zilnic, lunar și anual, la facturi și plăți, grafice comparative, transmiterea indexului autocitit, actualizarea datelor de contact și consultarea contractului. Termenul de implementare a contului online este 1 octombrie 2026.

Totodată, agenția înăsprește regulile privind comisioanele de reziliere anticipată a contractelor cu preț fix. Furnizorii vor putea percepe astfel de taxe doar dacă acestea sunt comunicate înainte de semnarea contractului, sunt incluse explicit în documentele contractuale, nu depășesc pierderile economice directe și sunt calculate printr-o metodologie transparentă și verificabilă. De asemenea, furnizorii vor avea obligația să notifice ANRE înainte de aplicarea sau modificarea oricărui astfel de comision, împreună cu metodologia de calcul utilizată.