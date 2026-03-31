ANRE ajustează tarifele la curent. Ieftinire simbolică pentru consumatori moldoveni

Republica Moldova. Moldovenii vor simți doar o ușoară scădere a facturilor la energie electrică, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat tarife reduse, însă mai mici decât cele anunțate anterior. Familiile din centrul și sudul țării, care primesc energie de la Premier Energy, vor plăti 3,56 lei pentru un kilowatt-oră, în scădere cu trei bani față de perioada precedentă, iar consumatorii deserviți de Furnizarea Energiei Electrice Nord (FEE Nord) vor achita 3,95 lei/kWh, reducerea fiind de cinci bani.

Pentru consumatorii Premier Energy, cei ale căror instalații electrice sunt racordate la rețele de medie tensiune vor achita 2,84 lei/kWh, iar consumatorii casnici racordați la rețele de joasă tensiune vor plăti 3,56 lei/kWh. În cazul consumatorilor FEE Nord, tarifele sunt 3,04 lei/kWh pentru rețele de medie tensiune și 3,95 lei/kWh pentru consumatorii casnici.

Sursa foto: ANRE

„Determinarea prețurilor pentru ambii furnizori a avut la bază diminuarea costurilor de procurare a energiei electrice, reducerea tarifelor pentru serviciile de distribuție și transport, precum și indicatorii macroeconomici prognozați pentru anul 2026 și recuperarea devierilor tarifare”, precizează autoritatea de reglementare.

Prețul reglementat pentru energia furnizată de societatea Energocom, în calitate de furnizor central, este stabilit la 2,01 lei/kWh, ceea ce reprezintă o reducere de 28% față de prețul anterior, menită să diminueze impactul asupra consumatorilor și să reflecte costurile reale ale energiei.

Deciziile adoptate de ANRE au la bază analiza detaliată a solicitărilor operatorilor și aplicarea metodologiilor în vigoare, având drept obiectiv asigurarea unui echilibru între protecția consumatorilor și funcționarea eficientă a pieței energiei electrice.

Premier Energy și FEE Nord solicitau anterior tarife mai mari, de 3,83 lei/kWh și, respectiv, 4,32 lei/kWh. ANRE propunea, la rândul său, tarife de 3,50 lei/kWh pentru consumatorii Premier Energy și 3,92 lei/kWh pentru cei din nord, reflectând echilibrul între costuri, stabilitatea pieței și protecția consumatorilor.

