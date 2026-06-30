Ministerul Energiei a convocat un comandament energetic de urgență în contextul valului extrem de caniculă care afectează aproape întreaga țară, după ce consumul de energie electrică este estimat să atingă aproximativ 8.000 MW în orele de vârf.

Autoritățile au decis măsuri preventive pentru menținerea stabilității Sistemului Electroenergetic Național și pentru evitarea unor probleme în alimentarea cu electricitate.

Decizia vine în condițiile în care temperaturile de peste 40 de grade Celsius determină o utilizare intensă a aparatelor de aer condiționat, ceea ce pune o presiune suplimentară asupra rețelei electrice.

Reprezentanții Ministerului Energiei și ai operatorilor din sistem monitorizează permanent evoluția consumului și sunt pregătiți să intervină dacă situația o va impune.

În cadrul comandamentului energetic s-a decis ca anumite capacități de producție a energiei electrice, care în mod normal ar fi putut fi retrase temporar din exploatare, să rămână disponibile pentru a acoperi cererea ridicată din această perioadă.

Potrivit estimărilor Dispecerului Energetic Național, consumul de energie ar putea ajunge la aproximativ 8.000 MW în serile de luni și marți, nivel considerat unul dintre cele mai ridicate din această vară.

În acest context, Sistemul Electroenergetic Național este supravegheat permanent, iar echipele tehnice ale instituțiilor implicate au fost mobilizate pentru a putea interveni rapid în cazul unor incidente.

În ultimele zile, producția de energie din surse fotovoltaice a depășit pragul de 3.000 MW, un nivel record pentru România.

Energia solară contribuie semnificativ la acoperirea consumului în timpul zilei, însă autoritățile atrag atenția că producția din surse regenerabile scade odată cu lăsarea serii, exact în intervalul în care cererea de electricitate crește.

Pentru a menține echilibrul dintre producție și consum, operatorii sistemului urmăresc în timp real evoluția rețelei și aplică măsuri operative atunci când este necesar.

Pe fondul cererii ridicate și al disponibilității limitate a unor capacități de producție, România a înregistrat luni unul dintre cele mai mari prețuri la energie electrică din Uniunea Europeană.

Datele oficiale arată că un MWh s-a tranzacționat la aproximativ 224 de euro pe piața pentru ziua următoare, nivel apropiat de cel din Ungaria și semnificativ peste valorile înregistrate în state precum Franța, Spania sau Portugalia.

Specialiștii explică această diferență prin faptul că producția din surse regenerabile nu poate acoperi consumul din orele de seară, iar România este nevoită să importe energie la prețuri ridicate.

Situația este influențată și de faptul că unul dintre reactoarele Centralei Nucleare de la Cernavodă se află în mentenanță, iar centrala pe gaze de la Brazi funcționează la o capacitate redusă.

Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, a declarat pentru Euronews România că importurile de energie din intervalele de seară pot ajunge la prețuri foarte ridicate, deoarece există un dezechilibru între perioada în care energia este produsă și cea în care consumul atinge valorile maxime.

Reprezentanții Ministerului Energiei și ai Transelectrica susțin că măsurile adoptate au caracter preventiv și urmăresc menținerea siguranței în alimentarea cu energie electrică pe durata valului de caniculă.

Deocamdată nu au fost raportate întreruperi majore în alimentarea cu energie la nivel național, însă autoritățile continuă monitorizarea permanentă a Sistemului Electroenergetic Național și sunt pregătite să adopte măsuri suplimentare dacă nivelul consumului va continua să crească.