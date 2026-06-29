Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) le recomandă consumatorilor să evite cumpărarea băuturilor și alimentelor expuse la soare în perioadele cu temperaturi foarte ridicate, pentru că acestea se pot altera și pot deveni un risc pentru sănătate.

Avertismentul a fost transmis luni, în contextul valului de caniculă care afectează mai multe zone din România și al creșterii riscului de toxiinfecții alimentare.

ANPC atrage atenția că temperaturile ridicate favorizează degradarea rapidă a unor produse alimentare și băuturi atunci când nu sunt respectate condițiile de depozitare și comercializare recomandate de producători.

Instituția le recomandă consumatorilor să verifice cu atenție produsele înainte de cumpărare și să respecte regulile de transport și păstrare pentru a evita problemele de sănătate.

Una dintre principalele recomandări ale ANPC vizează apa îmbuteliată și băuturile răcoritoare sau alcoolice care au fost expuse timp îndelungat la radiațiile solare ori la temperaturi ridicate.

Potrivit instituției, în astfel de condiții pot fi afectate caracteristicile produsului și condițiile de păstrare stabilite de producător. Din acest motiv, consumatorii sunt sfătuiți să aleagă produse depozitate în spații corespunzătoare și să evite recipientele ținute în bătaia directă a soarelui.

În plus, ANPC recomandă verificarea atentă a integrității ambalajului și a existenței sigiliului de siguranță. De asemenea, este important ca eticheta să fie consultată înainte de cumpărare pentru a verifica data durabilității minimale, condițiile de depozitare și modul de utilizare după deschiderea ambalajului.

În perioadele caniculare, înghețata este unul dintre cele mai cumpărate produse, însă ANPC avertizează că aceasta trebuie achiziționată exclusiv din unități comerciale care respectă lanțul frigorific.

Consumatorii sunt sfătuiți să verifice dacă produsul este păstrat la temperatura indicată de producător și dacă ambalajul este intact. Totodată, trebuie evitate produsele care prezintă urme de decongelare și recongelare, precum cristale excesive de gheață, ambalaje deformate sau alte modificări de aspect.

Comisarii subliniază că înghețata nu trebuie recongelată după ce s-a decongelat, deoarece acest proces poate favoriza dezvoltarea microorganismelor și crește riscul de toxiinfecții alimentare.

ANPC recomandă și o atenție sporită la cumpărarea ciocolatei și a produselor din ciocolată.

Acestea trebuie depozitate în spații răcoroase, ferite de razele directe ale soarelui și de alte surse de căldură. Consumatorii sunt sfătuiți să evite produsele care prezintă urme de topire, deformări sau alte modificări vizibile ale ambalajului.

În ceea ce privește fructele și legumele proaspete, autoritatea recomandă alegerea produselor fără urme de alterare, mucegai, lovituri sau deteriorări și evitarea celor expuse direct la soare pentru perioade îndelungate.

Potrivit ANPC, modul în care sunt transportate produsele alimentare după cumpărare este la fel de important precum condițiile în care acestea au fost comercializate.

Instituția recomandă ca produsele refrigerate și congelate să fie introduse în coșul de cumpărături la finalul vizitei în magazin, pentru a reduce timpul petrecut la temperaturi ambientale ridicate.

De asemenea, pentru transportul alimentelor sensibile din punct de vedere microbiologic este indicată folosirea genților sau recipientelor termoizolante, mai ales atunci când temperaturile exterioare sunt foarte ridicate.

Reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor le reamintesc consumatorilor să respecte întotdeauna condițiile de depozitare și temperaturile indicate pe etichetele produselor.

Totodată, instituția recomandă să nu fie consumate alimente sau băuturi care prezintă modificări de miros, culoare, consistență ori gust, deoarece acestea pot indica alterarea produsului și pot reprezenta un pericol pentru sănătate.

Respectarea acestor măsuri simple poate reduce semnificativ riscul apariției toxiinfecțiilor alimentare în timpul valurilor de căldură și contribuie la păstrarea siguranței alimentare pe durata sezonului estival.