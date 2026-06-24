Măsura care a temperat creșterea prețurilor la raft pentru produsele de strictă necesitate rămâne în vigoare. Președintele Nicușor Dan a promulgat, miercuri, actul normativ care prevede prelungirea plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază. Astfel, cetățenii vor beneficia de această protecție financiară până la data de 31 decembrie 2026.

Noua lege aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2026, care modifică la rândul ei OUG nr. 67/2023 privind combaterea creșterii excesive a prețurilor la produsele agricole și alimentare. Inițial, măsura temporară de plafonare ar fi trebuit să expire la data de 30 iunie 2026. Cu toate acestea, în cadrul dezbaterilor parlamentare, aleșii au introdus un amendament decisiv, prin care termenul de aplicare a fost extins cu încă șase luni, respectiv până la finalul anului curent.

Actul normativ stabilește reguli clare pentru piața autohtonă și introduce o limitare și în ceea ce privește comisioanele pentru tichetele valorice folosite la achiziția de hrană. Actul legislativ definește exact categoriile vizate:

„Măsura cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor se aplică doar operatorilor economici înregistraţi în România, indiferent de forma de organizare, care întreprind activităţi de import, comerţ intracomunitar, distribuţie şi vânzare cu amănuntul şi cash&carry pentru produsele agricole şi alimentare prevăzute.

Unităţile emitente de tichete de masă, cadou şi sociale, inclusiv cele emise prin Programul Sprijin pentru România, indiferent de modalitatea prin care tichetele sunt emise, în format electronic sau pe suport hârtie, şi de tipul acestora, pot aplica comercianţilor la momentul decontării lor un comision de maximum 2% pentru produsele agricole şi alimentare care se pot achiziţiona cu acestea”, prevede legea.

Plafonarea adaosului comercial se aplică pentru o listă extinsă de produse alimentare destinate consumului zilnic. Printre alimentele incluse în acest program de protecție socială se numără pâinea albă simplă, laptele de vacă de consum de 1 litru cu 1,5% grăsime, brânza telemea de vacă comercializată la vrac, precum și iaurtul simplu din lapte de vacă cu 3,5% grăsime și un gramaj de maximum 200 de grame.

De asemenea, măsura vizează făina albă de grâu tip 000 și mălaiul, ambele în pachete de până la 1 kg, ouăle de găină calibrul M, dar și uleiul de floarea-soarelui în ambalaje de maximum 2 litri. Românii vor găsi prețuri controlate și la carnea proaspătă de pui și de porc.

În categoria produselor proaspete intră cartofii albi la vrac, diverse legume vrac, cum ar fi roșiile, ceapa, castraveții, fasolea uscată, morcovii, usturoiul, ardeiul gras Bianca și ardeiul capia, dar și fructe vrac, printre care merele roșii și golden, prunele, perele și strugurii de masă. Lista este completată de zahărul alb tos la pachete de până la 1 kg, untul cu un gramaj de maximum 250 de grame și magiunul în recipiente de până la 350 de grame.