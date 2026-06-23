PNL a prezentat oficial strategia pentru ieșirea din blocajul politic actual, propunerea fiind transmisă direct președintelui Nicușor Dan în cadrul noilor consultări de la Palatul Cotroceni. Liberalii avansează ideea unui guvern minoritar susținut de un acord național, condiție esențială pentru a pune capăt instabilității și pentru a-și respecta promisiunea de a nu mai forma o majoritate executivă alături de social-democrați.

Conducerea PNL mizează pe o formulă de guvernare tranzitorie, dar stabilă din punct de vedere economic și legislativ, capabilă să gestioneze țara în perioada următoare fără riscul unor blocaje parlamentare repetate. Soluția pe termen scurt vizează angajamente ferme din partea forțelor politice pe proiectele majore ale țării.

„PNL i-a prezentat preşedintelui Nicuşor Dan soluţia propusă pentru deblocarea crizei politice generate de PSD. Partidul Naţional Liberal propune învestirea unui guvern minoritar pe baza unui Acord pentru România, valabil până la sfârşitul anului. Este vorba despre angajamentul oricărui guvern de a continua măsurile pentru reducerea deficitului bugetar.

Un alt aspect important îl reprezintă angajarea răspunderii în Parlament pentru toate proiectele care vizează reforme din PNRR, imediat după instalarea noului executiv”, a explicat prim-vicepreședintele PNL, Dan Motreanu.

Pentru ca acest mecanism să fie funcțional, liberalii solicită o garanție de stabilitate din partea formațiunilor politice parlamentare. Acest pact ar asigure liniștea legislativă necesară pentru ca viitoarea echipă guvernamentală să se concentreze exclusiv pe urgențele administrative și financiare.

Potrivit liderului liberal, formațiunile politice care decid să semneze acest document trebuie să își asume clar că nu vor depune moțiuni de cenzură împotriva executivului până la finalul acestui an. În plus, viitorul cabinet de miniștri trebuie să dispună de spațiul și sprijinul necesar pentru a lucra eficient și pentru a elabora proiectul de buget dedicat anului 2027.

În viziunea PNL, semnarea Acordului național deschide calea către două opțiuni clare de configurare a puterii executive, ambele variante excluzând o nouă coaliție de guvernare clasică între cele două mari partide.

„În condiţiile în care partidele ar semna un astfel de Acord naţional, există două variante care pot fi luate în calcul: un guvern minoritar PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR şi UDMR. În cazul în care PSD se angajează să realizeze aceste reforme, putem vota un guvern minoritar PSD, dar PNL va rămâne în opoziţie.

Dacă PSD nu vrea să îşi asume răspunderea guvernării, PNL va forma un guvern minoritar alături de USR şi UDMR, având ca obiectiv îndeplinirea angajamentelor menţionate. În acest fel, putem încheia criza politică generată de PSD. PNL îşi va respecta promisiunea de a nu mai guverna alături de PSD", a detaliat Motreanu.

În argumentația sa, reprezentantul PNL a ținut să amintească de parcursul guvernului precedent, subliniind eforturile administrative făcute în ultimul an pentru redresarea economică și structurală a țării.

Politicianul a adăugat că „Guvernul Ilie Bolojan a fost învestit în urmă cu un an şi a fost nevoit să ia măsuri dificile, dar necesare, care au pus ţara pe traiectoria corectă, prin reducerea deficitului bugetar, demararea unor reforme, eliminarea unor privilegii”.

Contextul politic rămâne unul extrem de complicat după eșecul ultimei tentative de formare a Guvernului. Președintele Nicușor Dan caută o soluție viabilă de premier care să poată aduna o majoritate sau o susținere solidă în Parlament.

Șeful statului a reluat marți rundele de consultări cu liderii partidelor și ai formațiunilor politice parlamentare în vederea desemnării unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru. Acest demers a devenit obligatoriu după ce echipa guvernamentală propusă anterior de Adrian Veștea nu a reușit să întrunească numărul minim de voturi necesare în Parlament pentru a obține învestitura.