Hubert Thuma: Am fost dat afară din partidul în care am câștigat fiecare mandat

Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a anunțat marți că a fost exclus din Partidul Național Liberal și a criticat decizia conducerii formațiunii. Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta a susținut că măsura reprezintă o „epurare” politică și a transmis că nu va renunța la mandatul obținut prin vot.

Hubert Thuma a afirmat că a fost îndepărtat din partidul în care activează de 25 de ani și a comparat situația cu practicile politice din perioada comunistă.

“Epurările politice din timpul comunismului au fost un coșmar pe care România l-a plătit cu decenii de suferință. S-a terminat totul în decembrie ’89, iar imediat după, un mare om politic a exprimat chintesența democrației prin următoarea frază „Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine”. Cineva ar trebui să-i spună domnului Bolojan că acel regim a picat pentru că ce numește el reformă seamănă surprinzător de mult cu frica.

Azi am fost dat afară din partidul în care am câștigat fiecare mandat, de 25 de ani, prin vot. Nu prin numire, nu prin relații, ci prin vot. Spre deosebire de domnul Bolojan, care a fost prefect prin numire, secretar general al Guvernului prin numire, prezent în consilii de administrație prin numire, eu nu am ocupat niciodată o funcție numită politic. Am ocupat funcții pentru care cetățenii și-au dat acordul explicit, cu ștampila pe buletin.”

Președintele CJ Ilfov a transmis că nu intenționează să își dea demisia din funcția pentru care a fost ales și a susținut că beneficiază în continuare de sprijinul organizației județene.

“Acum, omul care a trăit din sinecurile pe care azi le critică îmi cere să renunț la mandatul pentru care cetățenii m-au votat. Nu o voi face. Domnul Ilie Bolojan se crede în distopiile lui Orwell și are impresia că unii sunt mai egali decât alții, iar diferența de opinie este o crimă care se pedepsește.

Se înșală. Și o să afle.

Statutul PNL e clar: Ca președinte de filială, demisia se solicită de Biroul Politic Județean Ilfov. Azi, în PNL Ilfov, am susținerea fiecăruia dintre colegii cu care am construit această filială. De aceea nu am demisionat și nu o voi face. Voi folosi toate căile legale pentru a împiedica un abuz să se îmbrace în procedură.”

În aceeași postare, Hubert Thuma a susținut că decizia de excludere va avea efecte asupra partidului și a făcut referire la relația dintre PNL și PSD.

“Iar pentru cine ține socoteala: După această epurare, PNL, cel mai puternic partid de dreapta din România, ajunge să conteze la fel de puțin ca USR. De la 15%, la 10%. Ăsta e prețul „reformei”: Un PNL mai mic, mai slab, și mai singur, dar mai ascultător.

Eu nu am intrat în politică pentru jocuri. Am intrat pentru reprezentare. Sunt aici pentru cei 32 de primari (din cei 40 din județul Ilfov) cu care am mers din ușă în ușă în campanie și pentru comunitățile din Ilfov cărora le-am câștigat încrederea împreună. Ei m-au ales. Ei mă țin aici. Și pentru ei rămân și lupt.

PS: O ultimă observație, am fost dați afară din PNL pentru că, chipurile, eram prea apropiați de PSD. Între timp, domnul Bolojan declară azi, după consultările de la Cotroceni, că ar susține un guvern minoritar construit în jurul PSD.

Colegii mei au susținut un guvern condus de un premier PNL, până mai ieri, al doilea om din partid. Deci întrebarea e simplă: Cine sunt, de fapt, psd-iștii din PNL?”