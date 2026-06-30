Marea Britanie se pregătește pentru o transformare radicală a capabilităților sale militare. Regatul Unit intenționează să își majoreze bugetul alocat apărării până la o valoare de aproape 300 miliarde de lire sterline (echivalentul a 348 miliarde de euro) pentru următorii patru ani, conform AFP.

Decizia are ca scop principal modernizarea forțelor armate, într-o perioadă marcată de intensificarea riscurilor la adresa securității globale, după cum a anunțat premierul în exercițiu, Keir Starmer.

Această infuzie masivă de capital reprezintă un răspuns direct la provocările geopolitice actuale. Autoritățile britanice consideră că modernizarea armatei nu mai poate fi amânată în contextul actual de instabilitate internațională.

„Trebuie să facem tot ceea ce este necesar pentru a înfrunta cu hotărâre această nouă lume, să asigurăm securitatea ţării noastre şi să profităm de oportunităţile care decurg din investiţiile în puterea noastră suverană”, a explicat șeful executivului de la Londra, în momentul în care a prezentat detaliile acestui program de investiții militare strategic.

Deși scena politică britanică se află în fața unor schimbări administrative, proiectul de înarmare este privit ca o prioritate națională pe termen lung, care va transcende mandatul actualului prim-ministru. Întrebat dacă cel care are cele mai mari șanse să îi urmeze în funcție, Andy Burnham, își va asuma aceste costuri substanțiale, premierul în exercițiu s-a arătat extrem de încrezător. Keir Starmer a subliniat că nu are nicio îndoială că un viitor executiv laburist va respecta și va implementa liniile directoare ale acestei strategii.

Mai mult, Starmer a precizat că acest program de restructurare și finanțare extinsă va funcționa ca o platformă pe care oricine îi va succeda va putea construi mai departe. Declarațiile vin în contextul în care premierul britanic își anunțase demisia în prima parte a verii, iar Andy Burnham, singurul înscris oficial în cursa pentru succesiune, ar putea prelua frâiele guvernului chiar pe parcursul lunii viitoare.

Pe plan internațional, decizia Londrei de a aloca fonduri suplimentare pentru înarmare a fost primită cu un entuziasm evident de către aliații occidentali. Alianța Nord-Atlantică a reacționat rapid prin vocea oficialilor săi de la Bruxelles.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis un mesaj de susținere imediat după anunțul oficial, salutând decizia Marii Britanii de a-și suplimenta fondurile destinate apărării. Conform datelor prezentate, bugetul militar britanic va înregistra o creștere anuală de aproximativ 80 de miliarde de lire sterline (circa 105,85 miliarde de dolari) până în anul 2029. Această suplimentare va permite Regatului Unit să atingă pragul de 3% din Produsul Intern Brut dedicat exclusiv sectorului militar.

„Salut Planul de investiţii în apărare al Regatului Unit. O apărare mai puternică a Regatului Unit ne asigură tuturor mai multă securitate. Acesta este un pas important către atingerea nivelului de 3,5% din PIB alocat apărării, convenit la summitul NATO de la Haga anul trecut”, a fost mesajul publicat de Mark Rutte pe rețeaua socială X.