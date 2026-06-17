Wes Streeting, fost ministru al Sănătății în Regatul Unit, a anunțat că este gata să inițieze săptămâna viitoare procedura de contestare a conducerii lui Keir Starmer în Partidul Laburist, potrivit BBC.

Anunțul marchează o nouă escaladare a tensiunilor din partidul aflat la guvernare și amplifică presiunea asupra actualului prim-ministru.

Streeting a afirmat că dispune de sprijinul celor 81 de parlamentari laburiști necesari pentru inițierea formală a unei provocări la adresa liderului partidului.

Într-un interviu acordat BBC Newsnight, el a susținut că o competiție pentru conducere ar trebui organizată cât mai curând pentru a pune capăt unei perioade pe care a descris-o drept marcată de „incertitudine și paralizie”.

Aflat la summitul G7 de la Evian, în Franța, premierul Keir Starmer a transmis că nu intenționează să renunțe la funcție și că va răspunde oricărei provocări interne.

„Dacă există o provocare, intenționez să lupt în orice provocare la adresa conducerii mele”, a declarat Starmer.

Premierul a adăugat că nu consideră oportună o astfel de confruntare internă, argumentând că „ar fi un lucru rău pentru țară”.

Declarațiile vin într-un moment delicat pentru liderul laburist, care se confruntă cu nemulțumiri crescânde în interiorul partidului după o serie de rezultate electorale slabe și dispute privind prioritățile guvernului.

Streeting a declarat că preferă ca Starmer să decidă singur dacă mai poate conduce partidul, înainte ca o provocare formală să fie lansată.

„Aș prefera ca premierul să ia o decizie în propriile sale condiții decât să lase pentru mine, Andy sau oricine altcineva să declanșeze un concurs”, a spus fostul ministru.

El a adăugat că partidul nu își poate permite să continue într-o stare de „incertitudine și paralizie”, sugerând că actuala situație afectează capacitatea guvernului de a acționa eficient.

În paralel, atenția liderilor laburiști este îndreptată către alegerile locale din Makerfield, unde primarul Greater Manchester, Andy Burnham, încearcă să revină în Parlamentul britanic.

O eventuală victorie l-ar transforma pe Burnham într-unul dintre favoriții unei competiții pentru conducerea partidului. Mai multe publicații britanice îl consideră principalul rival al lui Starmer în cazul în care actualul premier ar fi contestat oficial.

Pentru moment, însă, nu este clar dacă Burnham ar susține o provocare imediată sau ar prefera să își consolideze poziția înainte de o eventuală candidatură.

Problemele lui Starmer nu se limitează la disputa privind conducerea partidului. Săptămâna trecută, ministrul Apărării, John Healey, și-a prezentat demisia, criticând nivelul finanțării destinate armatei britanice și lipsa unui plan clar pentru creșterea cheltuielilor de apărare.

Potrivit relatărilor din presa britanică și Reuters, Healey a susținut că guvernul nu oferă resurse suficiente pentru a răspunde provocărilor de securitate actuale, iar demisia sa a fost interpretată ca un semn al nemulțumirilor existente la nivel înalt în cadrul administrației.

Mai mulți lideri și oficiali din domeniul apărării au avertizat în ultimele zile că subfinanțarea armatei ar putea afecta capacitatea Regatului Unit de a susține operațiuni internaționale și angajamentele asumate în cadrul NATO.

Conform regulilor Partidului Laburist, o competiție pentru conducere poate fi inițiată dacă cel puțin 20% dintre parlamentarii laburiști susțin oficial un candidat împotriva liderului în funcție. În actuala configurație parlamentară, pragul este de 81 de deputați.

Dacă procedura este lansată, Keir Starmer ar avea dreptul să participe la scrutin pentru a-și apăra funcția, iar alegerea noului lider ar reveni membrilor partidului și organizațiilor afiliate.