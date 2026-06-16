Keir Starmer anunță un ajutor strategic pentru Ucraina. Decizie importantă anunțată înaintea summitului G7

Marea Britanie a anunțat că va furniza uraniu îmbogățit Ucrainei pentru alimentarea centralelor sale nucleare și că va introduce un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

Decizia a fost prezentată de premierul britanic Keir Starmer înaintea unei reuniuni a liderilor G7 dedicate războiului din Ucraina.

Anunțul vine într-un moment în care Kievul încearcă să își consolideze securitatea energetică înaintea unui nou sezon rece, iar aliații occidentali caută modalități suplimentare de a susține Ucraina și de a crește presiunea economică asupra Moscovei.

Potrivit unui comunicat al Downing Street, guvernul britanic va pune la dispoziție aproximativ 210 milioane de lire sterline (circa 243 de milioane de euro) prin mecanisme de finanțare a exporturilor.

Fondurile vor permite companiei britanice Urenco să furnizeze uraniu îmbogățit companiei energetice de stat Energoatom din Ucraina.

Autoritățile britanice susțin că măsura are rolul de a întări securitatea energetică a Ucrainei și de a reduce vulnerabilitatea infrastructurii sale critice în contextul conflictului aflat în desfășurare.

„Vom fi alături de Ucraina atât timp cât va fi necesar, iar acest anunț întărește acest lucru”, a declarat premierul Keir Starmer, potrivit comunicatului publicat de guvernul britanic.

Liderul de la Londra a condamnat totodată atacurile lansate de Rusia asupra Ucrainei și a afirmat că Regatul Unit intenționează să își intensifice eforturile pentru a limita capacitatea Moscovei de a continua războiul.

„Vom intensifica acțiunea prin tăierea resurselor care alimentează războiul lui Putin și prin furnizarea de energie Ucrainei pentru iernile viitoare”, a transmis Starmer.

Guvernul britanic nu a prezentat deocamdată toate detaliile noului pachet de sancțiuni, însă mesajul transmis înaintea summitului G7 indică intenția Londrei de a menține presiunea economică asupra Rusiei.

Marea Britanie s-a numărat printre statele occidentale care au adoptat cele mai ample măsuri restrictive împotriva Moscovei după declanșarea invaziei la scară largă a Ucrainei în februarie 2022. Sancțiunile au vizat sectoare-cheie ale economiei ruse, inclusiv sistemul financiar, exporturile de tehnologie și activele unor persoane considerate apropiate Kremlinului.

Anunțul Londrei precede o sesiune de lucru a summitului G7 dedicată păcii și securității pentru Ucraina și Europa. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este așteptat să participe la discuțiile programate marți.

Sprijinul militar, economic și energetic pentru Ucraina se află printre principalele teme de pe agenda reuniunii liderilor celor mai dezvoltate economii democratice ale lumii.

În paralel, președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că speră să obțină un angajament mai ferm din partea Statelor Unite în ceea ce privește susținerea Ucrainei și creșterea presiunii asupra Rusiei.

„Ceea ce îmi doresc cu adevărat este ca americanii să-și spună: «Suntem alături de voi, vom continua să ajutăm Ucraina, vom pune mai multă presiune pe Rusia»”, a afirmat liderul francez într-un interviu acordat postului TF1.

Energia nucleară reprezintă una dintre principalele surse de electricitate ale Ucrainei. În contextul atacurilor repetate asupra infrastructurii energetice, autoritățile de la Kiev încearcă să își diversifice sursele de aprovizionare și să reducă orice dependență de lanțurile de aprovizionare asociate Rusiei.

Acordul cu Marea Britanie și implicarea companiei Urenco sunt considerate pași importanți pentru asigurarea funcționării pe termen lung a centralelor nucleare ucrainene și pentru menținerea stabilității sistemului energetic național.