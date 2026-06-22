Premierul britanic Keir Starmer este pregătit să își prezinte demisia din funcție, un anunț oficial în acest sens fiind așteptat în cursul zilei de luni, potrivit informațiilor publicate de principalele instituții media din Regatul Unit. Poziția șefului Executivului a devenit extrem de fragilă în urma rezultatelor din alegerile legislative parțiale, unde rivalul său din Partidul Laburist, primarul regiunii Greater Manchester, Andy Burnham, a obținut o victorie decisivă.

Deși Keir Starmer a declarat la sfârșitul săptămânii trecute că va continua să își exercite mandatul și că va lupta pentru a rămâne la putere, presiunile politice interne s-au intensificat puternic. În acest moment, peste 100 de parlamentari laburiști, număr ce reprezintă aproximativ un sfert din întregul grup politic al partidului din Camera Comunelor, solicită public înlocuirea premierului.

Situația coincide cu momentul în care Andy Burnham urmează să fie învestit oficial ca deputat la Westminster, etapă procedurală obligatorie pentru a putea premai conducerea formațiunii politice și, ulterior, a Guvernului. Ce scrie presa britanică despre iminența demisiei

Cotidianul britanic The Guardian informează că Starmer urmează să anunțe luni retragerea din funcție ca urmare a solicitărilor venite din partea propriilor deputați, obiectivul fiind cedarea conducerii către Andy Burnham. În același timp, postul public BBC transmite că indiciile privind un plan de retragere pus la punct de premier se multiplică, iar publicația Financial Times confirmă că acesta este pe punctul de a face pasul înapoi, în ciuda declarațiilor venite din partea unor aliați apropiați care susțin că nu s-a adoptat încă o decizie definitivă.

Tensiunile au cuprins și structura guvernamentală de la Londra. Conform postului Sky News, lideri importanți ai Cabinetului, printre care și ministrul de Externe, Yvette Cooper, îi cer oficial premierului să stabilească o dată clară pentru părăsirea reședinței din Downing Street nr. 10. În prezent, Andy Burnham este considerat principalul favorit atât pentru succesiunea la șefia Partidului Laburist, cât și pentru preluarea mandatului de prim-ministru.

Evoluția politică din Marea Britanie a atras și atenția președintelui american Donald Trump. Acesta a reacționat pe platforma sa Truth Social, dând ca sigură plecarea liderului britanic, căruia îi urează succes. Trump afirmă că Starmer a eșuat în gestionarea a două dosare majore, respectiv imigrația și energia, și recomandă Regatului Unit să reia exploatarea resurselor de petrol din Marea Nordului.

Contactați oficial de agenția de presă AFP, reprezentanții biroului de presă din Downing Street refuză să confirme speculațiile privind demisia, transmițând doar că poziția lui Keir Starmer nu s-a modificat față de cea exprimată la sfârșitul săptămânii trecute. Premierul și-a petrecut ultimele zile la Chequers, reședința de țară a prim-miniștrilor britanici, în consultări cu aliații politici și cu membrii familiei.

O eventuală demisie a lui Keir Starmer înseamnă că Regatul Unit va schimba al șaptelea prim-ministru în ultimii zece ani, o dinamică ce marchează o perioadă de instabilitate guvernamentală fără precedent în istoria modernă a țării.