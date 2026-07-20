Noul premier britanic Andy Burnham a făcut o serie întreagă de promisiuni politice în primul său discurs după desemnare, spunând că va începe să elaboreze planuri pentru a oferi oamenilor mai mult „spațiu de respirație” în ceea ce privește costul vieții, începând de mâine, potrivit BBC.

Noul prim-ministru spune că mai mulți tineri vor fi ajutați să se angajeze prin schimbarea sistemului educațional și că va fi disponibil mai mult sprijin, inclusiv asistență pentru sănătate mintală.

Burnham a spus că vor fi construite mai multe locuințe sociale ca „modalitate echitabilă și sustenabilă” de a reduce factura la asistența socială.

El a mai promis că va ajuta oamenii să trăiască bine spunând: „Voi emite prima mea instrucțiune pentru a pune capăt somnului pe străzi în țara noastră”.

Andy Burnham a mai spus că, în calitate de prim-ministru, va lua puterea de la Westminster și o va aduce în „fiecare cod poștal din țară, astfel încât să poată face mai mult”.

Noul premier a promis să construiască o „nouă economie”, punând „bunurile esențiale ale vieții din nou sub control public” pentru a le face din nou accesibile și să reindustrializeze Marea Britanie și să „susțină industria britanică”.

Burnam a mai spus că, la sfârșitul acestui an, va prezenta un plan pe 10 ani pentru Marea Britanie, trasând calea către care dorește să ajungă țara.

El a spus că va începe, de asemenea, să elaboreze planuri pentru a oferi oamenilor mai mult „spațiu de respirație” în ceea ce privește costul vieții, începând de mâine, și va stabili cum să le plătească.

Burnham a mai declarat că știe că oamenii de acasă s-au săturat de politică. „Vă înțeleg. Nu am fost suficient de buni și trebuie să fim mai buni. Vom fi.”

„Vom face din acest moment un punct de ruptură pentru Marea Britanie și va exista un nou model politic”, a mai spus el.

Andy Burnham a atacat politicile liberale ale lui Margareth Thatcher pe care le-a numit „coincidențe greșite” din anii 1980, inclusiv privatizarea și dezindustrializarea.

Multe domenii încă nu și-au revenit, a susținut el.

Andy Burnham a adăugat că numirea sa ca prim-ministru este „un moment de reflecție și o nouă rezoluție”, adăugând că generația sa de politicieni va trebui să „își ridice nivelul de performanță” și să facă față provocărilor cu care se confruntă.

Andy Burnham, noul lider al Partidului Laburist, a fost numit de regele Charles al III-lea premier al Regatului Unit. Monarhul i-a cerut să formeze un Guvern, a anunţat într-un scurt comunicat Palatul Buckingham.

Fostul primar al Greater Manchester, în vârstă de 56 de ani, însoţit de soţia sa de origine olandeză, Marie-France van Heel, a fost primit luni la prânz de rege la Palatul Buckingham, înainte de a merge la sediul din Downing Street 10.

Burnham este cel de-al patrulea premier al lui Charles al III-lea, de la urcarea sa pe tron, în septembrie 2022.