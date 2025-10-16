Doamna de Fier, aventuri amoroase în timpul mandatului. Dezvăluiri incredibile despre Margaret Thatcher

Margaret Thatcher revine în atenția publicului printr-o carte recent lansată care afirmă că fostul premier britanic a avut două relații extraconjugale pe parcursul căsniciei cu Dennis Thatcher.

Volumul, discutat la Cheltenham Literary Festival, aduce detalii inedite despre viața personală a „Doamnei de Fier”, oferind o perspectivă asupra unui aspect puțin cunoscut al istoriei politice britanice.

Autorul afirmă că aceste informații sunt bazate pe mărturii ale unor colaboratori apropiați și ale unor politicieni contemporani.

Conform cărții „The Incidental Feminist”, Margaret Thatcher ar fi avut relații cu Tim Bell, un expert în publicitate și PR care i-a fost consilier de încredere, și cu Sir Humphrey Atkins, fost deputat conservator.

Autorul menționează că Bell „atingea genunchiul doamnei Thatcher în timpul cinei și mai târziu susținea că a avut o prietenie extracurriculară cu liderul Tory”, în timp ce pentru Atkins se spunea că „deși nu era foarte competent, continua să fie promovat, ceea ce ridica semne de întrebare”.

Fostul ministru Jonathan Aitken a declarat pentru autoare:

„Existau zvonuri cunoscute la vremea respectivă. Aspectul său plăcut poate i-a atras atenția, însă mintea sa politică era mediocră”.

În contrast, Lord Moore, biograful oficial al lui Thatcher, a afirmat:

„Am auzit zvonul legat de Atkins, dar nu există dovezi care să-l susțină. În ceea ce privește Tim Bell, am impresia că este extrem de puțin probabil”.

Astfel, chiar și între specialiști și colaboratori apropiați, părerea despre aceste presupuse relații diferă considerabil.

Cartea explorează și relația lui Denis Thatcher cu Mandy Rice-Davies, o fostă model implicată în scandalul Profumo care a dus la căderea guvernului Harold Macmillan.

După ce cuplul a părăsit Downing Street în 1990, Dennis ar fi continuat corespondența și călătoriile împreună cu Mandy, ceea ce a atras atenția istoricilor și jurnaliștilor.

Autoarea Tina Gaudoin a explicat:

„Mulți oameni cu care am vorbit au spus că Margaret era mult mai atrăgătoare în persoană decât părea… Când intra într-o încăpere, se simțea o energie aparte”.

Pe rețelele de socializare și în presa britanică, aceste dezvăluiri au generat controverse și reacții mixte, între admiratori ai moștenirii politice a lui Thatcher și critici ai vieții sale private.

Totodată, comentatori politici subliniază că aceste informații nu schimbă contribuțiile sale istorice la politica britanică și la economia națională.

Impactul cărții asupra percepției publice a fostului premier este unul simbolic, mai degrabă decât practic. La 100 de ani de la naștere, Margaret Thatcher rămâne o figură centrală în politica britanică, iar dezvăluirile personale aduc un plus de culoare biografiei sale fără a diminua realizările politice.

Analistul politic Andrew Sullivan afirmă:

„Detaliile private pot influența percepția publicului pe termen scurt, dar poziția sa în istoria politică a Marii Britanii rămâne nealterată”.

În context european și global, aceste dezvăluiri servesc ca studiu de caz despre modul în care viețile liderilor politici sunt examinate la decenii după mandat, dar și despre interesul continuu al publicului pentru personalitatea liderilor care au marcat istoria.

Cartea și discuțiile sale demonstrează că Margaret Thatcher rămâne o prezență relevantă în cultura politică britanică, chiar și la un secol de la naștere.