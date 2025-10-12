Horoscopul lui Dom' Profesor, 13 octombrie 2025. Taina USS Nevada

Din cuprinsul articolului Horoscopul lui Dom’ Profesor, 13 octombrie 2025

13 octombrie

Pe 13 octombrie s-au născut Yves Montand, Margaret Thatcher, Nana Mouskouri, Alexandru Andrieş, G.M. Zamfirescu.

În calendarul creştin-ortodox este Aducerea moaştelor Sf. Ap. Andrei la Iaşi. Sfinţii: Carp, Papil, Agatodor, Agatonica şi Florentie. Nimic în “Kalendar”!

Astăzi îl pomenim pe francezul Yves Montand. L-am întâlnit, la Paris, prin anii 70’. Un tip masiv şi încântător, cu nas mare de francez şi cu gesturi de gal sută la sută. Cel mai francez dintre francezi, cel care a sedus-o pe Marilyn Monroe (gurile rele zic că nici nu era prea greu) era, însă... italian!

Dar, Yves Montand a fost implicat în marea politică discretă. Iacobin şi mason de grad înalt în Marele Orient, a făcut şi a desfăcut multe. L-a sprijinit pe De Gaulle şi apoi pe Mitterand. Gurile rele spun că aşa cum Frank Sinatra a fost “The Godfather” la Hollywood, nimic nu mişca în arta, actoria franceză, fără binecuvîntarea lui Yves Montand, “Le Parrain”!

Pentru mine rămâne actorul de geniu din “Le Salaire de la Peur” un film de artă, alb-negru, din 1953, şi apoi marele “Z” din 1969 sub regia ilustrului Costa Gavras. Şi şarmantul şansonetist, “Sous le ciel de Paris”!

Dar nu despre aceasta doream să vă povestesc, dragi lupi, padawani și hobbiți. Eu nu am timpul povestitorului, nu mai am timp deloc, așa că o să vă spun povestiri scurte, dar cu miez. Așa este și istoria pe care am recitit-o, ieri, de pe ”Stars and Stripes”.

Este vorba despre un vas de luptă, primul cuirasat adevărat al Statelor Unite, USS Nevada. Lansat la apă și botezat pe 11 iulie 1914. O să mai revenim asupra acestui episod. Intră în serviciul activ pe 11 martie 1916, în plin război mondial. Cea mai puternică navă, pe atunci, de pe tot globul.

La proiectarea ei au fost folosite aceleași profile Göttingen ca la proiectarea RMS Titanic, cel mai mare vas de pasageri din lume. USS Nevada avea o lungime de 178 metri și un deplasament de peste 30.000 tdw. Propulsia era asigurată de două turbine Curtis, care generau aproape 25.000 HP ceea ce îi permitea o viteză bună, de aproape 40 km/h. Primul cuirsat care folosea combustibilul lichid, păcura și apoi motorina.

Ca armament avea 10 tunuri turelate de 356 mm, 21 de tunuri de 127 mm și aproape o sută de guri de foc antiaeriene, dintre care se deosebeau 32 de tunuri Bofors de 40 mm și nu mai puțin de 40 de tunuri Oerlikon de 20 mm, cele mai bune din lume. A fost și a rămas cel mai bine apărat cuirasat din punct de vedere al atacurilor din aer. Blindajul era făcut din plăci de oțel călit, forjat, cu o grosime a bordului de 343 mm și a punții de 127 mm. Turelele tunurilor aveu o grosime de 457 mm, aproape jumatate de metru de oțel american de cea mai bună calitate.

În primul Război mondial a escortat navele de transport din America către Europa si invers. A fost atacat cu torpile de mai multe ori. Nu a fost nimerit, iar singura torpila care l-a lovit nu a facut explozie. USS Nevada nu a vrut să se scufunde.

Între cele două războaie USS Nevada era când în Oceanul Pacific, când în Oceanul Atlantic, unde dorea America să-și arate mușchii navali. A fost nava militară care a trecut de cele mai multe ori prin Canalul Panama.

Pe 7 decembrie 1941, USS Nevada era ancorată în portul militar Pearl Harbour. A fost prima navă lovită, prima care a răspuns cu foc atacului aerian japonez, prima care a doborât avioane atacatoare, prima care a pornit motoarele și a plecat din locul de ancoraj. Focul cumplit al celor o sută de arme antiaeriene a atras riposta japonezilor. Nu mai puțin decât trei duzini de avioane japoneze au atacat cuirasatul care se pusese in mișcare. USS Nevada a fost lovită de opt bombe și de două torpile. A pierdut peste șaizeci de oameni, dar nu s-a scufundat. Căpitanul Francis Scanland a ordonat eșuarea navei pe țărm, ca să nu blocheze canalul de navigație, în caz că japonezii se întorceau și l-ar fi atacat din nou. A ales plaja Hospital Point, o plajă cunoscută, lină, fără stânci.

Refăcută, USS Nevada participă la debarcarea din Normandia. Este lovită de 27 de ori de către precisa artilerie germană, din buncărele de pe țărm. Dar, USS Nevada nu vrea să se scufunde!

Participă la etapa finală a învingerii fără apel a Japoniei, încasează încă o torpilă și un avion kamikaze, dar nu se scufundă!

După război devine parte dintr-un experiment dement, o experiență nucleară cu denumirea cod Crossroad, în atolul Bikini, iulie 1946. USS Nevada era considerată prea veche și prea înceată, așa că a devenit țintă. Vopsită toată în portocaliu a fost bombardată cu două bombe atomice. USS Nevada a refuzat să se scufunde, toate celalate nave-țintă din jurul ei s-au scufundat, ea, NU! Puternic radioactivă și deformată de temperatura enormă a exploziilor nucleare, dar plutind, USS Nevada este remorcată până la o fosă abisală, o adâncime a oceanului de peste trei kilometri unde devine țintă pentru cuirasatul USS Iowa și încă două nave de luptă. Cinci zile și cinci nopți au tras în USS Nevada, cuirasatul nu se scufunda! În disperare de cauză au cerut prin radio o patrulă de avione torpiloare Avengers care a dat cuirasatului lovitura de grație. S-a scufundat încet și demn, în aproape cinci ore.

Marinarii sunt superstițioși și au de ce. În al doilea război mondial, marinarii americani se înghesuiau să se îmbarce pe USS Nevada. Nu era nici cel mai modern vas de luptă, nici condițiile de viață la bord nu era bune, era o navă veche, dar, avea noroc!

Recent, cu prilejul rememorării lansării la apă și a botezului USS Nevada au ieșit unele amănunte la suprafață. Dintr-un jurnal al unei fete, care, în anul 1914 avea 11 ani. Prietenă bună cu Eleanor Ann Siebert, nașa cuirastului USS Nevada, o fetiță de 10 ani, pe atunci, nepoata guvernatorului statului Nevada, Tasker L. Oddie și descendenta directă a primului Secretar al Marinei, Benjamin Stoddert. În jurnal se spune că după ce a spus formula de rigoare și a spart sticla de șampanie de copastia vasului, Eleanor și-a făcut cruce cu limba în cerul gurii, un obicei copilăresc și a șoptit: ”never sink”, să nu te scufunzi niciodată!

Nava, cuirasatul, USS Nevada, fusese botezată de o fecioară și avea același indicativ ca numărul statului al cărui nume îl purta, BB-36 era codul, iar Nevada este al 36 stat al Uniunii. Probabil că cei din jurul fetiței au auzit ce i-a sortit Eleanor mândrului vas, iar zvonurile circulă repede. Marinarii sunt superstițioși și au de ce, repet.

De ce v-am amintit de un cuirasat de acum mai mult de o sută de ani? Pentru că fiecare lucru are importanța lui și cunoașterea conduce către înțelegere și respect. Ceea ce vreau să vă spun este că și lucrurile au soarta lor. Câte mii de vieți a salvat micuța Eleonor în momentul acela astral când Dumnezeu a ascultat dorința fetiței de zece ani? Să nu te scufunzi niciodată! Să nu te lași niciodată doborât. Să lupți cu ce știi mai bine, dacă ai dreptate și credință în bunul Dumnezeu. În lumea asta de filistini, lipsită de exemple umane normale, decente, bune - poate este bine să vă amintiți din când în când de o fetiță de zece ani pe nume Eleanor Ann Siebert!

Mai am multe să vă spun, poate o să am și timp, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC Stelele strălucesc pentru tine și îți pot reînoi perspectivele. Imaginația ta poate fi la apogeu, iar viitorul se profilează în cea mai bună lumină posibilă. Poți fi în căutarea unei soluții concrete care să te poată scăpa de fricile și nervozitatea care îți împiedică dezvoltarea. Sinceritatea ta este cea mai bună apărare împotriva oamenilor geloși sau critici. Și zâmbetul permanent! Astfel poți să îi convingi și pe cei mai morocănoși.

TAUR Ai deosebita aptitudine de a reuși să strici, mereu, cheful celor din jur! Găsești întotdeauna ceva de comentat, oare ești prea pretențios sau o faci din malițiozitate? A fi nemulțumit nu e un lifestyle de dorit, deși se poartă, am văzut. Flerul și perspicacitatea ta pot fi potențate, mulți parametri trebuie luați în considerare și o faci mai bine decât oricine. Cei din mediul tău profesional salută felul tău de a acționa.

GEMENI Lucrurile nu merg suficient de repede pentru tine, Luna îți pune acțiunile tuturor într-o lumină nefavorabilă, neglijența și greșelile celor din jur riscă să te exaspereze. Ai șanse sa nu te poți adapta, astfel că poate fi mai bine să faci lucrurile așa cum simți, chiar dacă asta poate însemna că vei fi perceput ca o persoană exigentă sau teribil de moralizatoare. Evită efortul excesiv, fie fizic, sau mental.

RAC O zi de luni în care poți avea tendința să te grăbești, înainte să te gândești! Ca urmare, riști ai câteva ”pase greșite” sau să experimentezi o oarecare dezamăgire. Pentru a nu întâmpina prea multe eșecuri, nu ceda în fața nerăbdării. Ți se poate deschide o posibilitate, o oportunitate, care poate deveni profitabilă, cu condiția să fii perseverent, să nu cedezi pe parcurs.

LEU O conversație te poate înveseli și îți poate spori inspirația în inițiativele tale. Conjunctura astrală te poate face să te simți mai puternic. Energia ta de bază este în creștere, îți măsori eforturile mai bine. Nu ai probleme în a face evaluări obiective ale vieții tale personale pe perioade foarte lungi. Nu îți economisești forțele, măcar de asta poți să te asiguri că nu ți se va reproșa mai târziu de către ceilalți. O veste primită te bucură foarte tare.

FECIOARĂ Ești în centrul atenției și nu ar trebui să ai probleme în a-i convinge pe ceilalți să colaboreze cu tine. Evită discuțiile aprinse care te epuizează de potențialul tău energetic, vei câștiga, nu te îndoi. Sentimentul tău de satisfacție este total pentru că nevoile tale emoționale îndreptate către ceilalți sunt adesea luate în considerare și tratate cu mare delicatețe și profunzime.

BALANŢĂ De câteva zile încerci să faci față unei stări nervoase latente, căreia nu reușești să-I găsești motivul. Ți-ar prinde bine să te apropii de oamenii cei mai sinceri din jurul tău. Nu fi obsedat de detalii banale, ești nervos pentru că ești obosit. Oferă-ți puțină relaxare! Pe seară, relațiile sociale sunt pozitiv aspectate. Controlează-ți stările emoționale, nu te lăsa întristat sau ofensat, cu una, cu două!

SCORPION În această zi de luni, purtarea tuturor nenorocirilor lumii pe umerii tăi nu ajută pe nimeni cu nimic. Așa că fii puțin egoist și amână problemele spinoase, ai lucruri de terminat, înainte de a ajunge acolo. Ești într-o formă fizică bună, dar poți avea dificultăți în a-ți exprima sentimentele. Cuvintele eșuează, te încurci sau celălalt nu te ascultă... Ai răbdare, este temporar, iar gesturile tale tandre pot înlocui comunicarea verbală.

SĂGETĂTOR Astăzi, trebuie să afli mai multe înainte de a lua o decizie care să-ți afecteze viitorul. Durează. Poate fi prea multă agitație în jurul tău pentru a-ți reîncărca bateriile eficient, ar fi bine să-ți compartimentezi mai mult intimitatea. Chiar dacă nu îndrăznești să dai totul peste cap deodată, poate ar trebui să faci niște schimbări în viața ta emoțională. Influențele bune te pot împinge să o faci, nu ar trebui să te gândești prea mult, cu atât mai bine.

CAPRICORN Este ziua perfecta pentru a ierta, pentru a face pace cu o persoană care îți este apropiată. Poate exista atât de multă activitate în jurul tău, încât riști să-ți epuizezi toată energia, ai nevoie să cauți calmul, să-ți asculți corpul. Domeniul sentimental poate suferi, concentrează-te pe acesta, are nevoie urgentă de depanare. De la relația de cuplu nu poți să-ți iei concediu pentru a te concentra pe lucru, așa cum ai vrea tu!

VĂRSĂTOR Astăzi ai putea schimba direcția pentru un echilibru mai bun al situației tale. Perspectiva ta se poate limpezi. Vitalitatea ta pare a fi în creștere, poți simți în tine resursele pentru a-ți finaliza programul pe ziua de azi... Care, totuși ar trebui să fie ușor. Alege activități fizice și fă niște sport, daca ai ocazia. În cel mai rău caz, mergi la o plimbare timp de o oră, moralul ți se poate îmbunătăți imediat!

PEŞTI Bunul simț te poate ghida în direcția corectă. Unii îl numesc noroc, ție îți pare ceva rațional. Renunță la anumite obiceiuri care îți fac rău, ar fi bine să pui la îndoială regimul tău alimentar și de viața, e posibil să ai nevoie, urgent, de unele schimbări. Oferind spațiu și comunicând, poți să instalezi, în diversele tale relații afective, o atmosferă de încredere care îți revine ca un tandru bumerang și îți luminează această zi.