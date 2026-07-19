Fostul premier britanic Boris Johnson l-a acuzat pe viitorul prim-ministru Andy Burnham că intenționează să slăbească efectele Brexitului prin readucerea libertății de circulație pentru cetățenii Uniunii Europene, potrivit Daily Express.

Declarațiile au fost făcute duminică, 19 iulie, în cadrul emisiunii „Sunday Morning with Trevor Phillips”, cu o zi înainte ca Burnham să preia oficial funcția de șef al Guvernului britanic.

Potrivit lui Johnson, noul executiv laburist ar urma să înceapă prin facilitarea mobilității studenților între Regatul Unit și statele membre ale Uniunii Europene, pentru ca ulterior să relaxeze în mod semnificativ controalele de la frontieră pentru cetățenii europeni.

Până în prezent, guvernul condus de Andy Burnham nu a anunțat un astfel de plan. În lunile precedente, Burnham a declarat în repetate rânduri că nu intenționează să readucă Marea Britanie în Uniunea Europeană și că respectă rezultatul referendumului din 2016.

În intervenția sa televizată, Boris Johnson a insistat că poziția sa nu este una împotriva imigrației, ci în favoarea unui control național asupra politicilor de migrație.

„Nu sunt împotriva imigranților. Familia mea a avut șansa să imigreze în această țară cu mulți ani în urmă. Dar cred că oamenii vor să existe o responsabilitate democratică deplină asupra acestor decizii. Iar asta au acum”, a declarat fostul lider conservator, potrivit Sky News și relatărilor din presa britanică.

Johnson, unul dintre principalii susținători ai Brexitului în referendumul din 2016, a avertizat că orice revenire la libertatea de circulație ar reprezenta, în opinia sa, o inversare a uneia dintre cele mai importante schimbări produse prin ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană.

Libertatea de circulație a cetățenilor UE a încetat odată cu finalizarea Brexitului și introducerea noului sistem britanic de imigrație bazat pe puncte.

Subiectul continuă să provoace dezbateri în politica britanică, în special în contextul schimbării de guvern. Deși unii politicieni susțin extinderea cooperării cu Uniunea Europeană în domenii precum educația, cercetarea sau mobilitatea tinerilor, revenirea completă la regimul de dinaintea Brexitului nu face parte din politica oficială anunțată de Andy Burnham.

Acesta a afirmat anterior că nu dorește redeschiderea conflictelor privind apartenența la UE și că prioritatea sa este rezolvarea problemelor interne ale Regatului Unit.

Andy Burnham urmează să devină oficial prim-ministru luni, după ce a fost ales lider al Partidului Laburist în urma retragerii lui Keir Starmer. Noul guvern și-a prezentat deja câteva priorități, precum reducerea costului vieții, reforma administrației și accelerarea investițiilor în tehnologie și inteligență artificială.

Acuzațiile formulate de Boris Johnson se înscriu în confruntarea politică dintre conservatori și noua administrație laburistă și reflectă faptul că Brexitul continuă să fie unul dintre cele mai sensibile subiecte din politica britanică, chiar și la un deceniu de la referendum.