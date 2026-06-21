Președintele SUA, Donald Trump, a susținut duminică, 21 iunie 2026, într-o postare publicată pe platforma Truth Social, că premierul britanic Keir Starmer va demisiona din funcție.

Declarația vine în contextul speculațiilor tot mai intense privind viitorul politic al liderului laburist și al presiunilor interne din Partidul Laburist.

Mesajul lui Trump a fost publicat înaintea oricărui anunț oficial din partea guvernului britanic. În postare, liderul de la Casa Albă l-a criticat pe Starmer pentru modul în care ar fi gestionat politicile privind imigrația și energia, două teme aflate în centrul dezbaterii politice din Regatul Unit.

Pe Truth Social, Donald Trump a scris:

„Keir Starmer va demisiona din funcția de prim-ministru al Regatului Unit. A eșuat grav în două domenii foarte importante – imigrația și energia (deschideți exploatările petroliere din Marea Nordului!). Îi doresc tot binele.”

Mesajul a atras atenția deoarece nu există, până în prezent, o confirmare oficială din partea lui Keir Starmer privind o retragere imediată din funcție.

Declarația lui Trump apare într-un moment dificil pentru liderul britanic. Mai multe publicații din Regatul Unit au relatat în ultimele zile că Starmer se confruntă cu o presiune tot mai mare din interiorul Partidului Laburist, după rezultate electorale slabe și după creșterea influenței unor rivali politici din propria formațiune.

Potrivit unor informații apărute în presa britanică, premierul ar analiza opțiunile privind viitorul său politic și ar putea prezenta un calendar al retragerii sale.

Totuși, surse guvernamentale citate de presa britanică au transmis că poziția oficială a lui Starmer nu s-a schimbat și că acesta continuă să își exercite atribuțiile de prim-ministru.

În mesajul său, Trump a indicat imigrația și politica energetică drept principalele motive ale criticilor sale. În special, fostul și actualul lider american a făcut referire la exploatarea resurselor petroliere și de gaze din Marea Nordului, subiect care a generat dezbateri intense în Regatul Unit în ultimii ani.

Relațiile dintre Trump și Starmer au cunoscut mai multe momente tensionate în ultimele luni, cei doi lideri având poziții diferite în privința unor teme de politică externă, energie și imigrație.

Deocamdată, nu există o confirmare oficială că Keir Starmer și-ar prezentat demisia.

Cu toate acestea, speculațiile privind viitorul său politic continuă să domine agenda publică britanică, iar atenția este îndreptată către eventualele declarații pe care premierul le-ar putea face în perioada următoare.