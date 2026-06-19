Un român și un ucrainean, condamnați în Marea Britanie

Un cetățean român și un cetățean ucrainean au fost condamnați vineri, în Marea Britanie, la doi, respectiv șapte ani de închisoare, pentru incendii provocate în mai 2025 la proprietăți asociate premierului britanic Keir Starmer. Potrivit anchetei, cei doi au fost recrutați prin Telegram de un utilizator vorbitor de limbă rusă, relatează AFP.

Un român și un ucrainean au fost condamnați vineri la Londra pentru incendiile provocate în luna mai 2025 la proprietăți asociate premierului britanic Keir Starmer. Presa britanică a investigat aceste incidente și a stabilit o posibilă legătură cu Rusia, însă judecătorul Niel Garnham nu a făcut nicio referire la acest aspect în hotărârea sa.

Unul dintre incendii a vizat, în noaptea de 11 spre 12 mai 2025, fosta locuință a liderului laburist din cartierul Kentish Town, în nordul Londrei. Keir Starmer locuia acolo înainte de mutarea la numărul 10 din Downing Street, în iulie 2024.

La momentul incendiului, casa era locuită de cumnata premierului și de familia acesteia. Flăcările au provocat pagube în holul imobilului. Un alt incendiu a vizat o mașină care îi aparținuse anterior lui Keir Starmer.

Ucraineanul Roman Lavrynovych, în vârstă de 22 de ani, și românul Stanislav Carpiuc, în vârstă de 27 de ani, au acționat sub ordinele unui contact vorbitor de limbă rusă de pe Telegram.

În timpul procesului, acest contact a fost prezentat ca „EL”, iar în telefoanele celor doi era salvat sub numele „El Money”.

Roman Lavrynovych a fost condamnat la șapte ani de închisoare, iar Stanislav Carpiuc la doi ani de detenție. Cei doi au primit sentințele fără reacții vizibile.

Pe parcursul procesului, aceștia au beneficiat de interpreți de limbă rusă și ucraineană.

Judecătorul Niel Garnham l-a descris pe Roman Lavrynovych drept „un idiot util” pentru „EL”, „un prost” pe care acesta a putut să-l „manipuleze”.

„Nu sunteţi un om cu principii înalte şi v-aţi lăsat uşor cumpăraţi”, a adăugat acesta.

Potrivit judecătorului, „EL” l-a folosit pe cetățeanul ucrainean pentru a servi o cauză despre care acesta nu știa „absolut nimic”.

„Aţi servit drept pion în slujba unei cauze necunoscute, punând în pericol viaţa unor oameni care dormeau liniştiţi în paturile lor”, a spus Niel Garnham.

Roman Lavrynovych, care lucra în Anglia în domeniul construcțiilor, a afirmat în timpul procesului că a acționat sub amenințarea lui „EL”. Avocatul său, James Scobie, a vorbit vineri despre „ruşinea” resimțită de familia acestuia din Ucraina în urma cazului.

Stanislav Carpiuc nu a fost implicat „direct” în incendierea casei lui Keir Starmer, potrivit judecătorului. Rolul său a fost, în principal, acela de a fi „persoana însărcinată să încerce să recupereze banii oferiţi pentru aceste ilegalităţi”, a afirmat judecătorul.

Potrivit unei anchete BBC, „EL” este un tânăr diplomat rus, Evgeny Lyukshin, apropiat de cercurile înalte ale puterii de la Moscova și fiul unui înalt funcționar.

Financial Times a relatat că persoana care a comandat fapta a publicat mesaje pe grupuri de Telegram destinate vorbitorilor de limbă rusă și ucraineană aflați în căutarea unui loc de muncă la Londra.