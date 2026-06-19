Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că autoritățile ruse nu au permis până în prezent accesul reprezentanților României la cetățeanul român și nici comunicarea acestuia cu familia, după ce un tânăr român în vârstă de 22 de ani a fost condamnat vineri, de o instanță din Rusia, la 15 ani de închisoare într-o colonie penală de maximă securitate, după ce a fost găsit vinovat de spionaj în favoarea Ucrainei.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că urmărește situația cetățeanului român încă din decembrie 2024 și că a efectuat demersuri prin Ambasada României la Moscova și prin structurile centrale ale instituției.

„MAE are în atenție din decembrie 2024 cazul cetățeanului român condamnat astăzi, 19 iunie 2026, la 15 ani de închisoare cu executare, de către o instanță din Federația Rusă. În această perioadă au fost efectuate demersuri atât prin intermediul Ambasadei României la Moscova, cât și la nivelul Centralei MAE, inclusiv la nivel de șef de misiune, pentru a proteja drepturile cetățeanului român în cadrul stabilit de prevederile Convenției de la Viena cu privire la relațiile consulare (1963).”

Instituția a precizat că informațiile primite prin intermediul misiunii diplomatice indică faptul că hotărârea de condamnare a rămas definitivă în data de 19 iunie 2026, după respingerea apelului.

„Din informațiile comunicate de misiunea diplomatică a României la Moscova, hotărârea de condamnare a cetățeanului român la pedeapsa de 15 ani de închisoare cu executare a rămas definitivă la data de 19 iunie 2026, prin respingerea căii de atac. Această informație nu a fost încă notificată pe cale oficială de către autoritățile ruse.”

Ministerul Afacerilor Externe susține că, în pofida solicitărilor repetate, partea rusă nu a aprobat accesul reprezentanților diplomatici români la cetățeanul condamnat.

„În ciuda demersurilor repetate ale MAE, autoritățile ruse nu și-au dat acordul cu privire la vizitarea cetățeanului român în penitenciar de către reprezentanții misiunii diplomatice a României la Moscova, ca parte a demersurilor de asistență consulară, și nici cu privire la posibilitatea acestuia de a coresponda cu familia. MAE, prin Departamentul Consular, este în contact permanent cu familia cetățeanului român.”

Instituția a transmis că va continua demersurile consulare în acest caz.

„MAE subliniază că va continua demersurile necesare, care se circumscriu obligației statului român de a asigura asistență consulară și, în egală măsură, obligației Federației Ruse, stabilite prin tratatul menționat”, a dat asigurări MAE.

Tribunalul Regional Krasnodar l-a condamnat pe Adrian David Cherciu pentru transmiterea de informații privind amplasarea sistemelor de apărare antiaeriană din stațiunea Soci, potrivit informațiilor făcute publice de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) și citate de agenția Interfax.

Conform autorităților ruse, cetățeanul român a fost judecat pentru spionaj în baza articolului 276 din Codul Penal al Federației Ruse și a primit o pedeapsă de 15 ani de închisoare într-o colonie penală de maximă securitate.

FSB a anunțat că decizia a fost menținută și în calea de atac, iar hotărârea a intrat deja în vigoare.

Potrivit unui comunicat al serviciului de securitate rus, în august 2024, românul s-ar fi aflat pe teritoriul regiunii Krasnodar și ar fi transmis informații despre sistemele de apărare aeriană din Soci la instrucțiunile serviciilor de informații ucrainene.

Autoritățile ruse susțin că un reprezentant al Ucrainei i-ar fi promis sprijin pentru a părăsi Federația Rusă și pentru a se alătura unei unități militare ucrainene.

„Pentru asistență în obținerea informațiilor de interes pentru inamic, curatorul ucrainean i-a promis cetățeanului român să îl ajute să părăsească în siguranță Rusia și să se alăture formațiunii armate a Ucrainei”, a precizat FSB.

Potrivit instanței, Adrian David Cherciu ar fi contactat, „din proprie iniţiativă", în noiembrie 2024, un angajat al Direcţiei Principale de Informaţii a Ministerului Apărării din Ucraina (GUR), căruia i-ar fi transmis informații referitoare la forțele ruse.