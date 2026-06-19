Autoritățile franceze au plasat în arest preventiv un bărbat suspectat că a colectat informații în beneficiul Rusiei despre o companie franceză care produce drone utilizate de armatele Franței și Ucrainei. Confirmarea a fost făcută vineri de Parchetul din Paris, după informațiile publicate anterior de presa franceză.

Suspectul, un bărbat în vârstă de 48 de ani, născut în Belarus și stabilit în Spania, a fost reținut pe 3 iunie în timp ce filma un prototip de dronă aparținând unei companii din sectorul apărării.

„În timp ce filma un prototip de dronă al unei companii care este furnizor al forţelor armate franceze şi ucrainene”, a transmis Parchetul.

Reprezentanții Direcției Generale de Securitate Internă (DGSI) au stabilit ulterior că imaginile realizate de acesta ar fi fost transmise unei persoane aflate în Rusia.

„Investigaţiile efectuate de Direcţia Generală de Securitate Internă (DGSI) au stabilit că acesta ar fi trimis o înregistrare video unui contact din Rusia”, a adăugat justiţia franceză.

Pe numele său au fost formulate acuzații privind furnizarea de informații către o putere străină, infracțiune care poate fi sancționată cu până la 15 ani de închisoare. De asemenea, procurorii îl cercetează pentru asociere în vederea comiterii de infracțiuni.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, bărbatul monitoriza activitatea companiei Delair, situată în apropiere de Toulouse. Firma este cunoscută pentru producția de drone utilizate în domeniul militar, inclusiv de forțele armate ucrainene.

Recent, un cetățean român a primit o condamnare definitivă de 15 ani de detenție într-o colonie penală cu regim sever din Rusia, după ce a fost găsit vinovat de autoritățile ruse de activități de spionaj în beneficiul Ucrainei. Anunțul privind sentința a fost făcut de Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse (FSB).