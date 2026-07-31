Prognoza meteo, 31 iulie. România se confruntă cu o perioadă de vreme deosebit de călduroasă, iar în mai multe zone ale țării se va instala canicula. Cele mai afectate regiuni vor fi sudul și vestul Olteniei, Banatul, Crișana, dar și zone locale din Maramureș, precum și nord-vestul și centrul Transilvaniei. În aceste teritorii, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală, cunoscut sub denumirea de ITU, va depăși ușor pragul critic stabilit la 80 de unități.

Tabloul meteorologic va fi dominat de un cer mai mult senin pe parcursul întregii zile. Totuși, în orele după-amiezii și spre seară sunt posibile înnorări trecătoare în zonele montane. Acestea se vor manifesta cu precădere în Carpații Orientali și Meridionali, unde doar pe arii extrem de restrânse pot apărea ploi de scurtă durată, cu acumulări izolate de apă de 2 până la 5 litri pe metrul pătrat, însoțite de descărcări electrice.

Regimul eolian va fi în general moderat, vântul suflând slab până la moderat în cea mai mare parte a teritoriului. Excepție va face sudul Banatului, unde pe parcursul nopții se pot înregistra ușoare intensificări temporare, cu viteze la rafală ce vor atinge 40 până la 45 de kilometri pe oră.

Valorile termice maxime vor prezenta o variație semnificativă la nivelul țării. Astfel, pe litoral se vor înregistra cele mai scăzute maxime, cuprinse între 26 și 27 de grade, în timp ce în Câmpia de Vest mercurul din termometre va urca până la pragul de 38 de grade Celsius. Regimul nocturn va fi, de asemenea, contrastant. Temperaturile minime vor coborî până la 8 grade în depresiunile din Carpații Orientali, dar vor rămâne ridicate în vestul țării și pe litoral, unde se vor situa între 20 și 24 de grade, definind o adevărată noapte tropicală.

Perspectiva meteorologică indică menținerea vremii călduroase pentru perioada următoare, iar disconfortul termic se va accentua treptat. Indicele temperatură-umezeală va continua să se mențină la valori ridicate, apropiindu-se de pragul critic de 80 de unități.

În această perioadă, cerul va rămâne predominant senin, fără șanse semnificative de precipitații, iar vântul va continua să bată slab până la moderat. În ceea ce privește regimul termic regional, valorile maxime se vor încadra în general între 32 și 34 de grade Celsius, în timp ce minimele din timpul nopții vor fi cuprinse între 16 și 19 grade.