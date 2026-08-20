Liderii partidelor din fosta coaliție au primit, joi, o nouă versiune a proiectului legii salarizării, elaborată după mai multe runde de calcule și discuții între Ministerul Muncii, Ministerul Finanțelor, sindicate și reprezentanții familiilor ocupaționale. Documentul trebuie să respecte atât angajamentele asumate de România prin PNRR, cât și constrângerile bugetare actuale.

Anunțul a fost făcut de consilierul prezidențial Radu Burnete, după consultările de la Palatul Cotroceni. El a precizat că proiectul nu este încă asumat politic și că urmează noi discuții tehnice în zilele următoare.

Radu Burnete a explicat că Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor au lucrat în ultima săptămână la mai multe variante și simulări, în încercarea de a integra solicitările venite din partea sindicatelor, partidelor și familiilor ocupaționale.

Miza financiară a proiectului este una importantă, în condițiile în care noua lege ar urma să reglementeze un sistem salarial care implică peste un milion de persoane.

„Discutăm de o lege care valorează, până la urmă, aproape 170 miliarde de lei în fiecare an și afectează peste un milion de oameni. De asta durează atât de mult”, a declarat Radu Burnete după discuțiile de la Palatul Cotroceni.

Potrivit acestuia, au fost realizate numeroase calcule și evaluări pentru ca proiectul să țină cont de solicitările venite din partea diferitelor categorii implicate.

O altă etapă a procesului a fost reprezentată de discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene, potrivit consilierului prezidențial.

Burnete a explicat că autoritățile române discută în mod constant cu Comisia Europeană în legătură cu jaloanele asumate prin PNRR, iar proiectul legii salarizării trebuie să îndeplinească și cerințele aferente acestui angajament.

„Grupul tehnic de la Cotroceni a vrut să se asigure că un proiect care ajunge pe masa partidelor bifează şi jalonul din PNRR şi vom obţine până la urmă acei bani”, a spus Radu Burnete.

Consilierul prezidențial a precizat că versiunea transmisă joi partidelor îndeplinește, în principiu, obligațiile asumate de România prin PNRR și ține cont de limitele fiscale.

Proiectul nu reprezintă însă forma finală a legii.

„Astăzi, liderii partidelor au primit o versiune a proiectului care îndeplineşte în principiu toate obligaţiile asumate de România prin PNRR şi satisface toate constrângerile fiscale pe care le avem, fiindcă nu suntem într-o perioadă fericită din punct de vedere bugetar”, a declarat Burnete.

Liderii partidelor urmează să analizeze documentul, iar în weekend sunt programate noi discuții tehnice.

La începutul săptămânii viitoare, liderii celor patru partide ar urma să se întâlnească din nou cu președintele României, la Palatul Cotroceni. Atunci ar urma să fie evaluat dacă există consens politic pentru adoptarea proiectului.

Radu Burnete a amintit și una dintre prevederile acordului politic dintre partidele implicate în negocieri.

„Dacă nu există consens, cele patru partide îşi asumă ca niciunul dintre ele să nu depună un proiect”, a precizat consilierul prezidențial.

El a subliniat că, în acest moment, documentul transmis partidelor nu este asumat de niciuna dintre formațiunile politice și rămâne o variantă aflată în discuție.

„În clipa de faţă acest proiect este la partide, el nu este asumat de nimeni, este o variantă în discuţii. Vom vedea în zilele următoare dacă cele patru partide vor reuşi să ajungă la un consens sau nu”, a spus Burnete.