Pe urmele comorilor pierdute. Legende și locuri de vis din Munții Carpați

Carpații, care acoperă o treime din România, ascund legende vechi de mii de ani, peșteri sacre, formațiuni stâncoase unice și recorduri naturale. De la Sfinxul din Bucegi la aurul Apusenilor, descoperă poveștile și curiozitățile lor.

Lanțul carpatic, ce se întinde pe aproximativ o treime din teritoriul României, nu este doar o formațiune geografică impunătoare, ci și un spațiu încărcat de mituri, simboluri și evenimente istorice. Împărțiți în trei mari grupe – Carpații Orientali, Meridionali și Occidentali – acești munți au fost martorii formării poporului român și păstrează urme ale unor culturi milenare.

Pe lângă frumusețea naturală, Carpații găzduiesc numeroase curiozități geologice, situri arheologice, formațiuni stâncoase cu valoare simbolică și locuri considerate sacre din vremuri imemoriale.

În inima Carpaților Meridionali, Munții Bucegi atrag anual sute de mii de turiști. Formațiuni stâncoase precum Sfinxul și Babele au devenit simboluri naționale. Potrivit unor istorici, printre care și Nicolae Densușianu, aceste locuri nu sunt doar creații ale naturii, ci și ale omului, folosite în trecut drept altare sacre.

În viziunea sa, vârful Omu era dedicat zeului Saturn, iar Caraimanul altor divinități importante ale triburilor geto-dacice. Deși teoria sa este controversată, ea continuă să alimenteze fascinația turiștilor și a pasionaților de istorie alternativă.

Munții Retezat, tot din Carpații Meridionali, sunt recunoscuți pentru peste 50 de lacuri glaciare, motiv pentru care au fost denumiți „tărâmul fermecat cu ochi albaștri”.

Cel mai mare dintre acestea, Lacul Bucura, se întinde pe aproximativ nouă hectare. Lacurile s-au format în căldările lăsate în urmă de ghețarii preistorici, prin acumularea apei din ploi și zăpezi.

În tradiția populară, existența lor este legată de legende despre ființe magice și comori scufundate.

Masivul Parâng este cel mai mare din Carpații Meridionali ca suprafață și adăpostește cea mai înaltă șosea din România – Transalpina, care urcă la peste 2.000 de metri altitudine.

Pe lângă drum, aici se găsesc lacuri glaciare spectaculoase precum Mija, Călcescu, Roșiile și Iezerul Înghețat. Cel mai înalt punct al masivului, Parângul Mare, atinge 2.519 metri.

Munții Apuseni, din Carpații Occidentali, au fost pentru milenii un pol al exploatărilor aurifere. Istoricul Ion Rusu Abrudeanu scria în volumul „Aurul românesc – Istoria aurului din vechime până azi” (1933) că regiunea formată între Săcărâmb, Zlatna, Roșia Montană, Abrud și Baia de Arieș a fost „o Californie pentru toate neamurile care au stăpânit-o”.

Bogățiile miniere ale Daciei au fost, potrivit istoricilor, unul dintre principalele motive pentru campaniile militare ale împăratului Traian.

Carpații Moldo-Transilvani includ cel mai lung lanț de munți vulcanici din Europa: Oaș – Țibleș – Călimani – Gurghiu – Harghita. În Harghita, în Munții Ciomatu, se află Lacul Sfânta Ana, singurul lac vulcanic din România, cu o vârstă estimată de geologi la circa 8.800 de ani.

În Munții Orăștiei, istoricii au descoperit ruinele capitalei antice Sarmizegetusa Regia și ale cetăților dacice din patrimoniul UNESCO. Relatările istoricului latin Florus descriu dacii ca „nedeslipiți de munți”, folosindu-i atât ca refugiu, cât și ca punct strategic pentru atacurile asupra teritoriilor vecine.

Peste 12.000 de peșteri sunt înregistrate în Carpați. Una dintre ele, aflată pe legendarul munte Cogaionon, ar fi fost locul de retragere al lui Zamolxis, considerat atât mare preot, cât și zeu de către geto-daci.

Istoricul Strabon nota că muntele și peștera erau considerate sacre, însă localizarea lor exactă rămâne un mister – ipotezele variază între Vârful Gugu, Bucegi, Ceahlău și Munții Orăștiei.

Potrivit lui Nicolae Densușianu, teritoriul carpatic ar fi fost locuit de pelasgi, considerați de unii istorici antici strămoșii mitici ai grecilor. El afirma că aici se afla „Câmpul Elisiu”, locul unde, conform legendelor, eroii lumii vechi trăiau într-un veac de aur.

Conceptul „Câmpului Elisiu” vine din mitologia greacă, unde reprezenta un tărâm paradisiac destinat sufletelor eroice și virtuoase, unde ploua doar dacă vremurile cereau, iar aerul era blând mereu. Poetul Hesiod scria despre „Insulele Fericite”: un loc al bucuriei și reînvierii, unde sufletele benevole trăiau în armonie. Ulterior, poetul Virgil imaginează Elysium ca o regiune subpământeană plină de lumină, flori și suflete fericite.

În volumul său „Aurul românesc” (1933), istoricul Nicolae Densușianu susține că vechii pelasgi (considerați strămoșii mitici ai dacilor sau ai grecilor) și-ar fi avut patria în Carpați. El plasează acolo „Câmpul Elisiu”, o regiune idealizată, asemănătoare cu povestea Elysium-ului, descrisă de antici drept loc al fericirii eterne.

Densușianu nu oferă coordonate precise, dar indică munții României centrali și occidentali (Carpații), acolo unde pelasgii ar fi trăit în Epoca de Aur. Recomandările geografice au inclus: masivele Retezat, Bucegi, Apuseni, Sarmizegetusa sau chiar Gugu în Godeanu. Pentru istorici moderni, aceste sugestii rabesc dintr-o dorință de a lega mitologia antică de peisajul local.

Astăzi, Carpații nu mai sunt doar un simbol al istoriei și mitologiei românești, ci și o destinație turistică majoră. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, zonele montane atrag anual peste 2,5 milioane de turiști în România, Bucegii și Apusenii fiind printre cele mai vizitate.

De asemenea, Parcul Național Retezat și Parcul Național Piatra Craiului fac parte din rețeaua UNESCO a Rezervațiilor Biosferei.