Primul bulgăre de aur din România, descoperit de o ciobăniță. Zona este inclusă în Patrimoniul UNESCO

Vineri, 6 februarie, se împlinesc 1895 de ani de la prima atestare documentară a uneia dintre cele mai vechi așezări miniere din Europa. Este vorba despre localitatea din județul Alba cunoscută încă din Antichitate pentru bogățiile sale, un spațiu în care aurul, muntele și legenda s-au amestecat vreme de secole, iar urmele acestei istorii se văd și astăzi.

Localitatea, aflată în centrul Munților Apuseni, la poalele Munților Metaliferi, se găsește la 80 de kilometri de Alba Iulia, la 15 kilometri de Câmpeni și la 11 kilometri de Abrud. Este întinsă pe versanții văii Roșiei, nume primit datorită nuanței roșiatice a apei, explicată prin conținutul ridicat de oxizi de fier.

La o altitudine de aproximativ 800 de metri, aici se întâlnesc dealurile line ale zonei premontane cu masivele mai înalte, pe care încă se mai văd semnele exploatării îndelungate. Munții din jur sunt acoperiți de păduri, pășuni și fânețe, iar una dintre particularitățile peisajului o reprezintă numeroasele lacuri artificiale, cunoscute sub numele de „tăuri”. Acestea au fost amenajate inițial pentru nevoile activității miniere, iar în prezent sunt folosite și pentru agrement. În zonă există nu mai puțin de 105 tăuri, lacuri sau stăvilare, printre care Țarina, Tăul cel Mare, Anghel, Brazi și Corna, toate născute din legătura veche dintre oameni și mină.

În apropiere se află și două formațiuni geologice aparte, declarate monumente ale naturii: Piatra Corbului, aflată pe Dealul Cârnic, la aproximativ 950 de metri altitudine, și Piatra Despicată, situată între Dealul Cârnic și Dealul Cetății.

Așezarea este atestată documentar la 6 februarie 131, când purta numele de Alburnus Maior, format din toponimul dacic Alburnus și adjectivul roman Maior. Mențiunea apare pe o tăbliță cerată romană descoperită într-una dintre galeriile subterane din perioada exploatării romane a aurului.

De-a lungul timpului, activitatea definitorie a acestui loc a fost exploatarea aurului, începută încă din secolul al II-lea d.Hr., din vremea romanilor, atât la suprafață, cât și în galerii subterane. Specialiștii estimează că aici s-ar afla cel mai mare zăcământ de aur din Europa, evaluat la 10,6 milioane uncii de aur.

Istoria locului a fost dublată mereu de poveste. Legenda întemeierii spune că aurul a fost descoperit pentru prima dată în zonă de o femeie pe nume Cotroanța, care păștea caprele pe un deal numit Chernic. Acolo ar fi găsit un bulgăre care strălucea în soare și și-ar fi dat seama că este aur. De la această poveste, una dintre fostele galerii aflate în apropierea Tăului Mare a primit numele Cotroanța.

Primii locuitori ai acestor ținuturi, scito-agatârșii și geto-dacii, se ocupau nu doar cu agricultura, ci și cu extragerea aurului și argintului din albiile râurilor Mureș și Arieș. Marele istoric grec Herodot spunea: „Agatârşii sunt oameni înstăriţi ce poartă şi se desfată în mult aur”, iar „Geţii sunt cel mai viteaz, cel mai uman şi mai drept popor al tracilor”.

Romanii au întemeiat aici prima așezare permanentă pentru sclavii și coloniștii care lucrau în minerit și au pus bazele primelor mari exploatări de aur și argint. Ei au amenajat primele galerii de extracție, folosind pentru acea epocă tehnici miniere dintre cele mai avansate.

Galeriile erau săpate cu ciocanul, dalta și târnăcopul, fiind adesea ramificate sau chiar dispuse pe mai multe niveluri. Atunci când roca era foarte dură, pereții de piatră erau încălziți cu foc și apoi stropiți cu apă și oțet, pentru a se răci brusc. Diferența de temperatură provoca fisurarea rocilor, care erau apoi desfăcute în bucăți mai mici, din care era separat aurul.

Bogățiile Munților Metaliferi au reprezentat unul dintre motivele majore pentru cucerirea și ocuparea Daciei de către Imperiul Roman. Sub dominația romană, până în anul 275 d.H., locul a devenit un important centru minier, populat de băștinași și coloniști, de dalmați și piruști veniți din Albania și Epir, cunoscuți pentru priceperea lor în minerit.

S-a estimat că, în epoca romană, de aici se extrăgeau anual peste 500 de kilograme de aur, iar între deschiderea minei de către romani și anul 271, când au părăsit-o, ar fi fost scoase aproximativ 110 tone de aur și o cantitate necunoscută de argint, expediate la Roma pe traseul Mureș – Dunăre – Marea Neagră – Marea Mediterană.

După retragerea romanilor din Dacia, activitatea minieră a continuat cu intensități diferite. Regiunea a fost traversată de numeroase popoare dornice de îmbogățire, iar localnicii s-au adăpostit în munți pentru a rezista invadatorilor.

Au urmat aproape zece secole despre care s-au păstrat puține informații certe privind mineritul din zonă. Mai târziu, exploatarea zăcămintelor din Munții Apuseni a continuat în perioada Regatului Ungariei și apoi în epoca austro-ungară, până la Unirea de la 1 Decembrie 1918.

Tehnica minieră romană a fost folosită până în secolele XVI-XVII, când descoperirea pulberii negre a dus la progrese importante în exploatare. Pe Harta Iosefină a Transilvaniei din 1769-1773, localitatea apare sub denumirea „Veres Patak”, adică „Pârâul Sângeriu [Roșu]”.

În anul 1788, în galeria „Sfântul Iosif”, iar în 1855, în galeria „Catalina-Monulești”, au fost descoperite celebrele 25 de tăblițe cerate, documente de mare valoare pentru înțelegerea dreptului roman și a vieții economice și sociale din Dacia romană. Între acestea s-a aflat și tăblița care consemnează prima mențiune documentară a localității, datată 6 februarie 131 d.Hr., reprezentând un contract redactat de juristul Valerius Firmus, cetățean roman italic.

Mineritul din jurul Abrudului a fost sprijinit prin Fondul pisetal Abrud – Roșia, înființat la 30 aprilie 1790, cu rol în asigurarea asistenței medicale gratuite pentru minerii săraci, susținerea instituțiilor miniere, întreținerea tăurilor, iazurilor, canalelor și drumurilor spre galerii. Din motive necunoscute, activitatea fondului a fost sistată în 1920. La 1 septembrie 1896 a fost înființată prima școală minieră, care a funcționat până la începutul Primului Război Mondial. Până în 1914 absolvise șase promoții de tehnicieni, dintre care unii au devenit ulterior ingineri.

Exploatarea minieră a fost prezentă și la Expoziția Mondială de la Paris din 1899, cu 12 planșe care prezentau întreprinderea statului și cu o colecție de flori de mină cu aur, remarcate de organizatori și vizitatori pentru frumusețea lor. Începând cu secolul al XVIII-lea, statul a stimulat mineritul prin proiecte și legi cu caracter minier. Au fost realizate galerii magistrale, puse apoi la dispoziția asociațiilor particulare, cea mai importantă fiind „Sfânta Cruce din Orlea”, săpată în 1883 la cota 714 metri.

„Febra aurului” a atras în zonă oameni din mai multe părți ale Europei. S-au format comunități de români, maghiari, germani, slovaci și evrei, fiecare cu propriile tradiții, iar pentru ele au fost ridicate biserici și au fost înființate școli. În vremurile de început, aproape întreaga populație era implicată în activitățile miniere, inclusiv femeile și copiii mai mari, motiv pentru care aici nu s-au dezvoltat meșteșugurile tipice altor sate din Apuseni. Localnicii preferau să cumpere cele necesare de la negustorii veniți din zonele apropiate.

Cu timpul, așezarea a crescut datorită mineritului și a atins apogeul la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, când ajunsese un orășel cochet, cu străzi pietruite și iluminate, cazino, cinematograf, teatru și sală de bal cu oglinzi venețiene și grădină de vară în care cânta fanfara.

După Unirea Transilvaniei cu România, la 1 decembrie 1918, mina a intrat în proprietatea statului român și a fost reorganizată în 1933, în baza Legii minelor din 1924, sub denumirea „Minele Statului din Roşia Montană”.

În 1937, producția de aur și argint a României era de 5,4 tone de aur și 25,6 tone de argint, iar țara figura, potrivit statisticilor, pe locul al doilea în Europa la producția de aur.

După 11 iunie 1948, toate exploatările private au fost naționalizate, iar extracția metalelor prețioase a continuat în mina de stat, mineritul rămânând ocupația de bază a locuitorilor. În anii următori a fost ridicat un nou centru cu blocuri, iar centrul vechi și-a pierdut treptat farmecul interbelic.

În 1970 s-a renunțat la exploatarea în galerii, iar o mare parte din galeriile romane au fost distruse. În zona Cetate a fost amenajată o carieră exact unde se afla un întreg sistem de galerii, cunoscut drept „cetăţile romane”, fără cercetări, inventariere sau conservare in situ. Din galeriile antice s-au mai păstrat doar porțiuni.

După acel moment, a mai fost amenajată o galerie în zona Cârnic, iar în restul perioadei comuniste activitatea minieră a funcționat după regulile economiei centralizate. În localitate se desfășurau etapele miniere primare, în timp ce cianurarea se făcea la Baia de Arieș, iar procesarea finală la Baia Mare.

Din anii ’70, localitatea deține un muzeu al mineritului unic, cu expoziție în aer liber de instrumente miniere, un complex de galerii și puțuri romane de 400 de metri și o mină de suprafață din perioada romană.

În perioada 1972-1980, minerii și specialiștii de aici au lucrat și în Africa, la mine din Kenya, Algeria, Guineea și Egipt. În octombrie 1981, la aniversarea a 1850 de ani de la prima atestare documentară, a avut loc prima manifestare dedicată acestui moment. După 1995, perimetrul minier a fost concesionat pentru 20 de ani Societății Roșia Montană Gold Corporation. În 1997, Gabriel Resources Ltd și Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului Minvest S.A. Deva s-au asociat în Compania Eurogold S.A., iar în 1999 compania și-a schimbat numele în S.C. Roșia Montană Gold Corporation S.A.

Aceasta propunea aici cel mai mare proiect de exploatare la suprafață la scară largă din Europa, bazat pe folosirea cianurării pentru extragerea aurului și argintului. Pentru exploatarea celor 10,6 milioane uncii de aur și 52,3 milioane uncii de argint, planul prevedea deschiderea a patru cariere pe durata a 16,4 ani, cu o producție minieră totală de 36.000 de tone pe zi. În aprilie 2001 a fost finalizat un studiu de fezabilitate al Minproc Ltd, care arăta că singura metodă considerată economic viabilă era tratarea minereului cu cianură de sodiu. La nivelul proiectului urmau să fie folosite 250.000 de tone de cianură, iar sterilele rezultate ar fi urmat să fie depozitate într-un iaz de decantare de aproximativ 400 de hectare, cu o capacitate de 250 de milioane de tone și un baraj înalt de 185 de metri.

În această perioadă, localnici, autorități, activiști și organizații neguvernamentale din domeniul mediului și turismului, din țară și din afara ei, s-au opus proiectului, considerând că zona ar fi avut grav de suferit. Astfel, localitatea a devenit un subiect de interes național și internațional. Rezultatele cercetărilor din 2005, care au scos la iveală temple, zone sacre, un mare edificiu cu hipocaust, necropole și un posibil castellum al minerilor dalmați, au arătat existența unui complex arheologic unitar, care necesita cercetări îndelungate pentru o evaluare completă.

Atât în perioada comunistă, cât și după 1989, mina de stat a funcționat în pierdere, cheltuielile fiind de circa trei ori mai mari decât beneficiile. Printre cauze s-au numărat tehnologia învechită, lipsa investițiilor și absența unui plan clar de dezvoltare. Toate acestea, dar și dificultățile legate de proiectul propus ulterior, au dus la închiderea minei la 1 iunie 2006.

În martie 2006, documentarul „Rădăcini”, realizat de Antoniu Costin pentru Studioul Radio Cluj, a câștigat Premiul Ake Blomstrom, acordat de European Broadcasting Union. Materialul avea ca temă dezrădăcinarea oamenilor din localitate în noile condiții ale exploatării aurului din Munții Apuseni. Comisia de Analiză Tehnică a Ministerului Mediului a finalizat analiza proiectului în noiembrie 2011, însă procedura de evaluare a impactului asupra mediului a fost blocată de Guvern, care a refuzat emiterea acordului de mediu.

Din 5 februarie 2016, patrimoniul localității beneficiază de recunoașterea oficială a valorii sale excepționale, fiind inclus pe Lista Indicativă a României pentru Patrimoniul Mondial UNESCO, după ce dosarul a fost depus de Guvernul României în 2017. În anul următor, dosarul a fost retras, iar în ianuarie 2020 Guvernul a reluat procedura de înscriere în Patrimoniul Mondial UNESCO. În tot acest timp, la Centrul Internațional de Reglementare a Disputelor privind Investițiile de pe lângă Banca Mondială, la Washington, s-a desfășurat procesul de arbitraj prin care compania canadiană a solicitat statului român despăgubiri de 4,8 miliarde de dolari, susținând că a fost împiedicată să exploateze zăcământul.

Chiar și după atâtea veacuri, locul a rămas unul al poveștilor. Printre localnici circulă și astăzi istorii despre morojnițe și vâlve. Se spune că morojnițele sunt ființe care apar după miezul nopții, se dau de trei ori peste cap și se transformă într-un animal asemănător veveriței, care fură laptele vacilor. Vâlvele sunt privite ca niște stafii ce pot lua diferite forme și trăiesc în fostele mine, de unde li se mai arată, din când în când, oamenilor din sat, scrie Rador.