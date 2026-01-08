Aurul care își cere tributul în sânge. Roșia Montana ascunde blesteme și legende care se spun doar în șoaptă

Roșia Montană nu este doar un sit istoric sau un punct pe harta economică a României, ci un spațiu în care legenda, trauma colectivă și istoria documentată se suprapun aproape perfect. De-a lungul timpului, zona a fost înconjurată de o serie de blesteme transmise oral, concentrate în jurul unei idei recurente: aurul aduce nenorocire.

„Aurul care își cere sângele”, „bogăția care nu rămâne” sau „pământul care se răzbună” sunt formule întâlnite constant în folclorul local, iar persistența lor ridică o întrebare esențială: vorbim despre mit sau despre o formă de memorie istorică transformată în poveste?

Cel mai cunoscut blestem asociat Roșiei Montane spune că aurul nu poate fi exploatat fără sacrificiu. În variantele culese de folcloriști în secolele XIX și XX, minele „iau oameni” periodic, iar accidentele nu sunt simple întâmplări, ci semne că muntele își cere plata. Când exploatarea devine prea intensă, pământul „se închide”, galeriile se surpă, iar moartea apare ca o corecție inevitabilă.

Acest tip de narațiune nu este singular în Europa, însă la Roșia Montană el capătă o forță aparte tocmai din cauza continuității mineritului. Comunitatea locală a trăit, generație după generație, cu riscul permanent al prăbușirilor, al intoxicațiilor și al muncii extreme. Folclorul a transformat aceste experiențe reale într-o regulă morală: aurul cere sânge.

Un al doilea tipar de blestem afirmă că nimeni nu se îmbogățește cu adevărat la Roșia Montană. Aurul există, este scos din munte, dar beneficiile nu rămân. În poveștile locale, cei care încearcă să profite de aur fie mor prematur, fie pierd totul, fie sunt alungați. Blestemul lovește în special „străinii”, cei veniți din afara comunității.

Dincolo de dimensiunea mitologică, acest blestem este susținut de realitatea istorică. De la exploatarea romană până la administrarea habsburgică și proiectele moderne, profiturile majore au fost externalizate. Comunitatea locală a rămas, de cele mai multe ori, cu riscurile și cu degradarea mediului. Folclorul nu inventează, ci sintetizează această experiență într-o formulă ușor de transmis.

În tradiția orală apar frecvent povești despre galerii care se prăbușesc inexplicabil, clădiri ridicate „pe loc rău” și proiecte care nu ajung niciodată la capăt. Ideea centrală este că Roșia Montană refuză stabilitatea. Orice intervenție majoră este sortită eșecului.

Acest blestem a fost preluat aproape literal în discursul contemporan. Proiecte miniere blocate, procese internaționale, decizii politice contradictorii și conflicte sociale sunt adesea interpretate ca dovada că locul „nu lasă pe nimeni să câștige”. Mitul funcționează aici ca o explicație simbolică pentru un șir lung de blocaje administrative și strategice.

Din punct de vedere istoric, Roșia Montană, cunoscută în epoca romană ca Alburnus Maior, este una dintre cele mai bine documentate exploatări aurifere din Europa antică. Tăblițele cerate descoperite aici vorbesc despre contracte, litigii, asociații de mineri și o organizare economică riguroasă.

Istoria nu consemnează blesteme, dar consemnează sacrificii reale: muncă grea, mortalitate ridicată și o relație dezechilibrată între centru și periferie. Ceea ce folclorul transformă în fatalitate este, de fapt, rezultatul unor structuri economice care au favorizat constant puterea externă în detrimentul comunității locale.

Cercetările arheologice coordonate de Muzeul Național de Istorie a României și de universități din România și din străinătate infirmă ideea unui blestem literal. Galeriile romane, sistemele sofisticate de drenaj și infrastructura minieră arată o comunitate extrem de pragmatică, orientată spre eficiență și adaptare tehnologică.

Nu există dovezi ale unor sacrificii rituale sau ale unor practici magice asociate exploatării aurului. Există însă dovezi clare ale unei presiuni continue asupra oamenilor și mediului, presiune care explică de ce miturile au prins rădăcini atât de adânci.

Studiile universitare de folclor și antropologie culturală arată că blestemele funcționează ca un mecanism de protecție simbolică. Ele oferă comunității o explicație coerentă pentru eșecuri repetate și pentru lipsa controlului asupra propriului destin. În acest sens, „blestemul” nu este supranatural, ci social.

Aurul devine personaj negativ, muntele devine judecător, iar istoria capătă sens într-o narațiune accesibilă tuturor. Este o formă de memorie colectivă care transformă trauma în poveste și pierderea în avertisment.

Privită atent, Roșia Montană nu este un loc blestemat, ci un loc încărcat de sensuri. Folclorul vorbește despre sânge și pedeapsă. Istoria vorbește despre exploatare și dezechilibru. Arheologia vorbește despre ingeniozitate și adaptare.