Decizie definitivă în dosarul Roşia Montană: ÎCCJ a pus sub sechestru acțiunile companiei Gabriel Resources

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis joi, printr-o hotărâre definitivă, instituirea sechestrului asigurator asupra acțiunilor Gabriel Resources, ca garanție pentru recuperarea creanțelor în procesul cu statul român.

„În procesul dintre Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice şi compania Gabriel Resources privind recuperarea cheltuielilor efectuale în arbitrajul inter-naţional în sumă de 46.779.769 lei, Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal a instanţei supreme a dispus în mod definitiv ca acţiunile Gabriel Resources să fie puse sub sechestru asigurator ca o garanţie pentru recuperarea creanţelor”, au anunțat, joi, reprezentanţii ICCJ, într-un comunicat de presă.

Reprezentanții au afirmat că măsura administrativă dispusă de ANAF a fost contestată în instanță, iar recursul a fost soluționat joi de completul specializat al Înaltei Curți de Casație și Justiție.

„Prin această decizie se asigură efectivitatea cadrului legal pentru protejarea intereselor financiare ale statului român de recuperare a creanţelor bugetare de la compania cu care s-a derulat litigiul privind investiţiile de la Roşia Montană. Efectul deciziei este acela că, în situaţia în care Gabriel Resources nu achită suma de 46.779.769 lei în termenele prevăzute de lege, acţiunile acestuia sechestrate pot fi executate silit şi trecute în patrimoniul statului”, a mai anunțat sursa citată anterior.

Pe 8 martie 2024, Centrul Internațional de Reglementare a Disputelor privind Investițiile (ICSID), afiliat Băncii Mondiale, a anunțat că România a câștigat procesul cu Gabriel Resources în dosarul Roșia Montană, care viza exploatarea zăcămintelor de aur din zonă.

Compania solicitase despăgubiri de 6,7 miliarde de euro, însă statul român nu va plăti nicio sumă, urmând să recupereze aproximativ 10 milioane de dolari reprezentând cheltuieli de judecată.

În aprilie 2024, Gabriel Resources, acționarul majoritar al companiei Roșia Montană Gold Corporation SA, a dat în judecată Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba și Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Compania a contestat sechestrul impus asupra acțiunilor RMGC, măsură luată pentru recuperarea datoriei de aproximativ 10 milioane de dolari pe care Gabriel Resources o datorează statului român, sumă stabilită ca despăgubire în urma procesului câștigat de România la Washington.