Miniștrii eliberați astăzi au fost anchetați și judecați vreo 20 de ani. Mai știți de ce?

Nume grele din fosta conducere a României au beneficiat azi de o decizie de eliberare din pușcărie, dispusă de Înalta Curte de Justiție. Motivul: a intervenit prescripția. Sebastian Vlădescu, Ionuț Costea și Darius Vâlcov ies din pușcărie, dar vor trebui să plătească statului sume mari de bani – prejudiciul stabilit. Românii au și uitat pentru ce fapte au fost condamnați acești trei foști miniștri.

Vlădescu și Costea luau șpagă din anul 2005

Personajele sunt cunoscute românilor mai mult prin particularități ale vieții private decât prin activitatea de miniștri care s-au ocupat de finanțele țării.

Despre Sebastian Vlădescu, fost ministru de Finanțe, se știe mai degrabă că i-a suflat nevasta lui Cristian Boureanu, cuplu căruia îi era și naș de cununie.

Ionuț Costea, fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor și fost președinte al Exim Bank, societatea îl cunoaște ca ruda lui Mircea Geoană, cumnatul.

Ani de zile le-a fost bine în funcțiile de stat, au făcut servicii pe toate liniile. Prin 2017 am aflat că ar fi vizați de o anchetă. Iar în 2018, DNA a anunțat public că Sebastian Vlădescu este acuzat de luare de mită şi trafic de influenţă în formă continuată. În acest dosar erau urmăriţi penal şi fostul parlamentar Cristian Boureanu, Ionuţ Costea, fost secretar de stat în Ministerul Finanţelor, şi Constantin Dascălu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

Procurorii DNA ne informau că faptele au fost comise în perioada 2005-2014. Ei sau intermediari apropiați lor ar fi primit de la o companie străină circa 20 de milioane de euro pentru ca, în schimbul acestor sume, să se asigure încheierea contractelor şi plata facturilor pentru reabilitarea unor tronsoane de cale ferată a liniei Bucureşti-Constanţa, precum şi plata TVA restante pentru reabilitarea unei alte linii de cale ferată care fusese deja realizată de aceeaşi companie.

Procurorii DNA acuzau că demnitarii anchetați au pretins de la reprezentanţii unei companii un comision de 3,5% din valoarea contractelor ce urmau a fi încheiate cu C.N.C.F.R. S.A.

Ani de zile a durat ancheta DNA până la trimiterea lor în judecată. Apoi, procesele au adus în atenție și alte personalități politice, chemate ca martori. Evenimentul zilei a făcut relatări ample pe parcursul derulării acestora. Ultimul proces la care au fost prezenți toți inculpații a avut loc în octombrie 2022, la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Martori sus-puși, denunțători în procesul din 2022

Toți au fost condamnați în procesul pe fond, de către un complet de 3 judecători de la ÎCCJ, la ani grei de închisoare, pentru presupusa mită luată de la o companie austriacă. Sebastian Vlădescu a primit o pedeapsă de 8 ani și 6 luni de închisoare, Ionuț Costea a primit 7 ani, Constantin Dascălu, 5 ani și 6 luni și Cristian Boureanu 4 ai și 3 luni, toți cu executare. Toți au făcut apel.

În această a doua fază a procesului, avocații foștilor demnitari au cerut instanței să fie audiați ca martori foști premieri și miniștri din perioada 2005-2010, dar cerința a fost respinsă.

Iată ce relatare publica EVZ de la această ședință din 2022:

Doru Boștină și Horia Simu au fost chemați să explice o sumă de 10 milioane de dolari, o mașină de lux și alte plăți către cumnatul lui Geoană.

Procurorul DNA a cerut reaudierea martorilor Cezar Gușu și Doru Boștină, ambii avocați. Boștină este și denunțător în dosar. Despre cei doi, Parchetul a afirmat că ar putea aduce lămuriri în favoarea acuzării.

Final de proces și de întemnițare

La ultima ședință a ÎCCJ din 2023, Văldescu și Costea și-au primit sentințele. Sebastian Vlădescu și Ionuț Mircea Costea au fost condamnați definitiv de Înalta Curte, pe 26 mai 2023, la 7 ani și 4 luni de închisoare, respectiv 6 ani pentru luare de mită în dosarul reabilitării căii ferate București-Constanța în schimbul unor comisioane de 20 de milioane de euro de la compania austriacă.

Judecătorii au dispus, pentru amândoi, încetarea procesului penal pentru trafic de influență ca urmare a împlinirii termenului de prescripție.

În același dosar,Cristian Boureanu, Mihaela Mititelu și Constantin Dascălu au scăpat prin încetarea procesului penal, dar s-au ales cu sechestru pe avere. Ionuț Costea a fugit, însă, în Turcia și a fost adus în țară în urmă cu câteva luni. Sebastian Vlădescu s-a predat. Vor ieși ambii din închisoare, însă prejudiciul consemnat de instanță e foarte posibil să nu mai poată fi recuperat după atâția ani.