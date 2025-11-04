Cumnatul lui Mircea Geoană și fostul ministru Sebastian Vlădescu, eliberați din închisoare

Cumnatul lui Mircea Geoană, Ionuţ Costea, fost preşedinte Eximbank, a fost condamnat de Instanța Supremă, pe 26 mai 2023 la 6 ani de închisoare pentru complicitate la luare de mită, alături de fostul ministru al Finanţelor Sebastian Vlădescu, în dosarul de corupţie legat de plata lucrărilor la tronsonul de cale ferată Bucureşti - Constanţa.

Costea a fugit în Turcia și a fost dat în urmărire internaţională pe 29 mai 2023. Acesta a fost extrădat în România pe 24 iunie 2025.

În același dosar, fostul ministru al Finanţelor Sebastian Vlădescu a fost condamnat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la 7 ani şi 4 luni închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită.

Știre în curs de actualizare