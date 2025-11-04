Justitie Breaking news

Cumnatul lui Mircea Geoană și fostul ministru Sebastian Vlădescu, eliberați din închisoare

Comentează știrea
Cumnatul lui Mircea Geoană și fostul ministru Sebastian Vlădescu, eliberați din închisoareIonuț Costea / Sursa: Inquam Photos/Octav Ganea

Cumnatul lui Mircea Geoană, Ionuţ Costea, fost preşedinte Eximbank, a fost condamnat  de Instanța Supremă, pe 26 mai 2023 la 6 ani de închisoare pentru complicitate la luare de mită, alături de fostul ministru al Finanţelor Sebastian Vlădescu, în dosarul de corupţie legat de plata lucrărilor la tronsonul de cale ferată Bucureşti - Constanţa.

Costea a fugit în Turcia și a fost dat în urmărire internaţională pe 29 mai 2023. Acesta a fost extrădat în România pe 24 iunie 2025.

În același dosar, fostul ministru al Finanţelor Sebastian Vlădescu a fost condamnat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la 7 ani şi 4 luni închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită.

Sebastian Vlădescu

Sursa: Arhiva EVZ

Știre în curs de actualizare

Victor Ciutacu îi amintește Ancăi Alexandrescu de Nordis: Doamna Marș ar putea să-și încheie campania în fundul curții
Victor Ciutacu îi amintește Ancăi Alexandrescu de Nordis: Doamna Marș ar putea să-și încheie campania în fundul curții
Cum a aflat jurnalista Ionela Năstase că are cancer: Un simplu gest i-a schimbat viața
Cum a aflat jurnalista Ionela Năstase că are cancer: Un simplu gest i-a schimbat viața
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:16 - Liderul AUR din Maramureș ar fi fost prins drogat la volan. A fost suspendat din funcție
17:08 - Victor Ciutacu îi amintește Ancăi Alexandrescu de Nordis: Doamna Marș ar putea să-și încheie campania în fundul curții
16:59 - Cristian Socol: Ministrul Economiei se laudă cu programe și investiții finalizate de foștii miniștri ai economiei
16:51 - Cumnatul lui Mircea Geoană și fostul ministru Sebastian Vlădescu, eliberați din închisoare
16:39 - Cum a aflat jurnalista Ionela Năstase că are cancer: Un simplu gest i-a schimbat viața
16:31 - Joseph Adam, replici neașteptate pentru Anda Adam la Asia Express

HAI România!

România, între ciocanul rusesc și nicovala NATO
România, între ciocanul rusesc și nicovala NATO
Războiul ascuns pentru puterea tehnologică
Războiul ascuns pentru puterea tehnologică
România se Retrage din Istorie
România se Retrage din Istorie

Proiecte speciale