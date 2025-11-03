ANAF câștigă în instanță în cazul Micula. ÎCCJ menține sechestrul asupra firmelor European Food și Transilvania General Import Export

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a dat câștig de cauză Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) în dosarele privind menținerea măsurilor asigurătorii instituite asupra companiilor European Food S.A. și Transilvania General Import Export S.R.L., controlate de frații Micula. „Instanţa supremă a confirmat că măsurile luate de ANAF – prin care au fost puse sub sechestru bunuri ale acestor firme – sunt legale şi justificate”, se arată în comunicatul agenției.

Decizia confirmă legalitatea sechestrului impus de ANAF pentru a garanta recuperarea ajutorului de stat declarat ilegal de Comisia Europeană.

ANAF a transmis, luni, într-un comunicat oficial, că instanța supremă a confirmat integral legalitatea acțiunilor instituției.

„Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat câştig de cauză ANAF, privind acţiunea prin care a blocat unele bunuri ale companiilor European Food S.A. şi Transilvania General Import Export S.R.L., pentru a se asigura că statul poate recupera sumele acordate ilegal în cazul Micula”, se arată în comunicatul agenției.

Potrivit sursei citate, decizia are rolul de a proteja interesele statului român și de a garanta recuperarea ajutorului de stat declarat nelegal prin Decizia Comisiei Europene C(2015)2112 final din 30 martie 2015.

Instituția fiscală a precizat că măsurile de sechestru au fost instituite în anul 2024, în contextul în care, în urma analizării situației fiscale a companiilor și a persoanelor fizice implicate, au fost identificate indicii privind înstrăinarea unor bunuri mobile și imobile.

„În baza probelor prezentate și a argumentelor invocate în fața instanțelor de judecată, ANAF a menținut deciziile de instituire a măsurilor asigurătorii în vederea recuperării ajutorului de stat ilegal stabilit prin Decizia Comisiei Europene din anul 2015”, a transmis instituția.

Pe rolul Înaltei Curți s-au aflat două cauze principale — dosarul nr. 435/35/2024 (cu părți ANAF și European Food S.A.) și dosarul nr. 505/35/2024 (cu părți ANAF și Transilvania General Import Export S.R.L.).

În prima cauză, ÎCCJ a admis recursul formulat de ANAF împotriva sentinței Curții de Apel Oradea din decembrie 2024, respingând cererea societății European Food privind anularea măsurilor asigurătorii. În al doilea dosar, instanța supremă a respins recursul depus de Transilvania General Import Export, menținând astfel sechestrul asupra bunurilor firmei.

ANAF a subliniat că măsurile asigurătorii urmăresc conservarea patrimoniului persoanelor juridice și fizice care răspund în solidar pentru rambursarea ajutorului de stat acordat ilegal.

Luni, în paralel cu comunicatul ANAF, procurorii au derulat 78 de percheziții în cadrul Operațiunii „Jupiter”, dintre care șase în județul Bihor. Surse judiciare au confirmat că descinderile îi vizează pe frații Micula și mai multe companii din sfera lor de influență.

Anchetatorii suspectează transferuri ilicite de active în valoare de aproximativ 163 de milioane de lei către alte societăți comerciale, acțiuni care ar fi avut scopul de a împiedica statul român să recupereze sumele datorate în urma deciziilor europene.