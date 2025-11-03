Frații Micula, vizați de percheziții pentru transferuri ilicite de active. Operațiunea Jupiter 4

Șase dintre cele 78 de percheziții desfășurate luni în cadrul Operațiunii JUPITER 4 au loc în județul Bihor, fiind vizate, potrivit unor surse judiciare citate de news.ro, frații Micula și firme apropiate. Ancheta vizează suspiciuni conform cărora aceștia ar fi transferat ilicit active semnificative, estimate la 163 milioane lei, către societăți aflate în sfera lor de control, cu scopul de a împiedica statul să recupereze sume acordate ilegal sub formă de ajutor de stat.

Sursele judiciare arată că perchezițiile s-au desfășurat la sediile și punctele de lucru ale mai multor societăți care activează în domeniul producerii de bunuri alimentare și nealimentare. Ancheta privește presupusa săvârșire a infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave și evaziune fiscală.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2018 – 2024, activitatea a cinci persoane juridice ar fi fost administrată fraudulos printr-un mecanism contractual complex, ce ar fi avut ca rezultat transferul nelegal al activelor – terenuri, construcții, echipamente de producție și instalații tehnice – către alte firme aflate în sfera de control a acelorași persoane fizice.

Mecanismul investigat a fost pus în aplicare în contextul deciziilor Comisiei Europene, Tribunalului Uniunii Europene și Curții de Justiție a Uniunii Europene, care au stabilit că statul român trebuie să recupereze de la cele cinci firme aproximativ 792 milioane lei, reprezentând ajutor de stat acordat ilegal în perioada 2014–2015.

Sursele judiciare precizează că scopul presupus al transferurilor ar fi fost limitarea posibilității statului de a recupera sumele datorate și asigurarea continuării activității comerciale prin intermediul altor firme controlate de aceleași persoane.

Principalele metode suspectate de anchetatori includ vânzarea directă sau compensarea creanțelor între societăți, în cadrul cărora există suspiciuni cu privire la caracterul real al operațiunilor.

Potrivit anchetatorilor,frații Micula și alte persoane implicate ar fi coordonat aceste transferuri prin firme din cadrul grupului EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP către societăți din afara grupului, dar controlate de aceleași persoane. Bunurile transferate ar include echipamente tehnice, instalații de producție, terenuri și construcții, valoarea cumulată fiind estimată la 163 milioane lei.

Analiza situațiilor financiare, spun surse judiciare, indică o scădere constantă a activelor firmelor din grupul vizat între 2018 și 2024. Cele mai importante transferuri de active au fost înregistrate către societăți precum SC EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL SRL, SC EUROPEAN DRINKS INTERNATIONAL SRL, SC CERTINVEST SRL, SC PLUS QUADRIGA SRL și SC PRO QUADRIGA SRL.

Anchetatorii susțin că aceste operațiuni ridică „serioase dubii” privind legalitatea transferurilor, existând suspiciuni că creanțele invocate pentru justificarea compensațiilor sau vânzărilor directe nu ar fi fost bazate pe relații comerciale reale, ci doar pe valori supraevaluate.

Potrivit surselor judiciare, persoanele care controlează grupul EUROPEAN FOOD AND DRINKS GROUP ar fi avut interesul ca firmele să figureze cu active cât mai puține, pentru a evita recuperarea sumelor de către statul român, în contextul deciziilor europene care impun restituirea ajutorului de stat considerat ilegal.