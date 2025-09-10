Justitie Victor Micula a fost condamnat la închisoare cu executare







Victor Micula a fost condamnat, azi, la închisoare cu executare. Fiul omului de afaceri Viorel Micula a primit o pedeapsă de trei ani și o lună, din partea magistraților, pentru că a accesat ilegal o bază de date a MAI.

În comiterea infracțiunii, a fost a avut complici și trei polițiști, care i-au înlesnit penetrarea informațiilor la care nu avea acces. Azi, magistrații de la Tribunalul Bihor au dat verdictul în acest caz.

Decizia magistraților nu este definitivă și poate fi atacată în termen de 10 zile, cu apel, care se va judeca la Curtea de Apel Oradea.

Camelia Erdei a fost achitată pentru acuzaţia de acces ilegal la un sistem informatic. Totodată, pentru infracţiunea de divulgare a informaţiilor secrete de serviciu procesul a fost oprit ca urmare a prescrierii faptei. A fost condamnată la 2 ani și 8 luni de închisoare cu executare pentru complicitate la acces ilegal la sistemul informatic al MAI și i s-a interzis, timp de 2 ani, dreptul de a ocupa funcții în Poliția Română.

Claudiu-Mihai Rengle, pensionar, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu, primind aceeași interdicție de a mai ocupa funcții publice timp de 2 ani.

Alin Claudiu Zanca a fost achitat pentru complicitate la instigare la acces ilegal și la divulgare de informaţii secrete (faptele fiind prescrise). A fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu și i s-a interzis să mai ocupe funcții în Poliție pentru o perioadă de 2 ani.

Victor Micula a fost achitat pentru o acuzație ce viza instigarea pentru acces ilegal la sistem informatic. Așadar, acuzaţia de instigare la divulgarea de informaţii secrete a fost înlăturată prin prescripție. Însă, judecătorii au decis să-l condamne pentru două fapte legate de accesul ilegal la un sistem informatic. În această situație, instanța a contopit pedepsele cu o condamnare anterioară.

În luna mai a anului trecut, el se alesese cu o condamnare definitivă la 1 an şi 3 luni de închisoare cu suspendare. Decizia fusese luată de magistrații de la Curtea de Apel Oradea. Care luaseră în calcul 18 infracţiuni de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor şi 13 infracţiuni de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Micula fusese acuzat că în anul 2019, în timp ce participa la o cursă de mașini pe străzile din Oradea, a tras cu o puşcă letală semiautomată, „marca UM Sadu (WUM), de calibrul 7,62x39 mm”, luată de la un prieten. Apoi, în aceeași perioadă a cumpărat zeci de arme și sute de cartușe, prin intermediul unui interpus. Suma plătită: 40.000 de euro.