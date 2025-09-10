Justitie Mihai Mihalache, fostul primar PSD judecat pentru trafic de persoane, plasat în arest la domiciliu







Mihai Mihalache, fostul primar PSD al comunei Schitu Duca din județul Iași, va ieși din arestul preventiv după aproape un an de detenție. Tribunalul Iași a hotărât marți ca el să fie plasat în arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile.

Mihalache este judecat pentru trafic de persoane, lipsire de libertate și supunere la muncă forțată sau obligatorie. Procurorii susțin că fostul primar a sechestrat mai multe persoane pe moșia sa din Schitu Duca și le-ar fi obligat să muncească în condiții inumane.

Anchetatorii susțin că una dintre victime a fost răpită și dusă cu forța la o fermă din județul Iași, unde a fost ținută captivă și obligată să muncească fără plată. O altă persoană ar fi fost exploatată timp de patru ani, între 2015 și 2020, perioada în care Mihalache era primar.

După descinderile mascaților și reținerea lui Mihalache, PSD Iași a reacționat rapid și l-a exclus din partid.

„Colegii noştri s-au exprimat unanim să facem tot ceea ce se poate pentru a continua procesul de reformă în care a intrat PSD la Iaşi. Nu putem tolera în rândurile noastre colegi care sunt acuzaţi de astfel de fapte. Aşadar, Mihai Mihalache a fost exclus din PSD”, anunța Bogdan Cojocaru, anul trecut.

Mihalache a fost reținut pe 14 august 2024 pentru lipsire de libertate și muncă forțată. De atunci, fostul primar a depus mai multe cereri de eliberare, toate respinse până acum. Judecata a început în ianuarie 2025, iar legea prevede pentru faptele sale o pedeapsă între trei și zece ani de închisoare.

Tribunalul Iași a decis că Mihalache nu are voie să părăsească domiciliul fără acordul instanței. De asemenea, trebuie să se prezinte la judecată ori de câte ori este chemat și are interdicția de a comunica cu persoanele vătămate sau cu martorii din dosar.