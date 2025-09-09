International Succesiunea finală a imperiului Murdoch. Lachlan Murdoch preia controlul imperiului media







Succesiunea Murdoch marchează finalizarea confruntării familiale: Lachlan Murdoch, fiul cel mare al lui Rupert Murdoch, va prelua controlul complet asupra imperiului media al familiei — Fox News, News Corp (inclusiv The Wall Street Journal și The Times din UK).

Ceilalți trei copii ai lui Rupert (James, Elisabeth și Prudence) au acceptat un acord în care primesc aproximativ 1,1 miliarde USD fiecare pentru acțiunile lor.

Această înțelegere pune capăt unui proces juridic intens, desfășurat într-un tribunal din Nevada și inspirat – în mod trist faimos – de serialul HBO Succession.

Tema succesiunii Murdoch a fost în centrul atenției globale în ultimii ani, pentru că Rupert Murdoch, în vârstă de 94 de ani, a încercat să modifice un trust neschimbabil (irrevocable family trust) creat în 1999, pentru a-i conferi lui Lachlan controlul larg asupra Fox Corp și News Corp, excluzându-i pe James, Elisabeth și Prudence.

Comisarul pentru Nevada, Edmund Gorman a afirmat, în decembrie 2024, că Rupert și Lachlan au acționat cu rea-credință într-o „farsă atent orchestrat[ă]” pentru a cimenta rolul executiv al lui Lachlan.

În lumina acestui conflict juridic, acordul recent pune capăt unei dispute dramatice, reflectând și protejând alinierea editorial-politică conservatoare a outlet-urilor deț inute de murdochs, în special Fox News.

Alegerea lui Lachlan vine ca o confirmare a intenției tatălui de a menține fluxul conservator în eter după moartea sa.

Lachlan Murdoch este numit moștenitorul consolidat și va exercita controlul decizional asupra trustului nou înființat, care va deține pachete de acțiuni cu drept de vot în Fox Corp și News Corp.

El deține deja funcțiile de președinte al News Corp și CEO al Fox Corp, pe care le-a preluat după retragerea lui Rupert în 2023 .

James Murdoch, Elisabeth Murdoch și Prudence MacLeod vor primi câte aproximativ 1,1 miliarde USD fiecare pentru acțiunile lor, ca urmare a vânzării de acțiuni din Fox Corp (≈ 16,9 milioane acțiuni Class B) și News Corp (≈ 14,2 milioane acțiuni Class B), la un preț cu ~4,5 % discount față de închiderile bursiere.

Valoarea totală a tranzacției este de aproximativ 3,3 miliarde USD.

Se va crea un trust numit LGC Holdco LLC (sau un echivalent) care va beneficia pe termen lung (până în 2050) de 36 % din acțiunile Class B ale Fox și 33 % din Class B ale News Corp, iar controlul de vot va fi exercitat exclusiv de Lachlan, alături de fiicele mai tinere Grace și Chloe, copiii lui Rupert din mariajul cu Wendi Deng .

Rupert Murdoch rămâne Chairman Emeritus al ambelor companii până la decesul său sau mai departe.

Disputa legală s-a declanșat după ce Rupert a încercat să reconfigureze trustul neschimbabil. Frații mai mari au inițiat proces în Reno, Nevada, contestând modificările, iar comisarul Edmund Gorman a respins planul în decembrie 2024, calificând intenția drept „rea-credință” și o „charadă atent construită”.

Rupert și Lachlan au făcut apel, iar procesul s-a întins pe câteva luni, pentru ca în cele din urmă părțile să ajungă la un acord. Acordul evită un verdict public și o escaladare suplimentară a conflictului familial și reputațional.

Prin consolidarea controlului editorial asupra Fox News și News Corp sub conducerea lui Lachlan, se asigură continuarea orientării conservatoare și influența politică asociată cu presa Murdoch.

Fox News rămâne principala rețea de știri pentru electoratul conservator din SUA, având un rol important în sfera politică americană și sprijinind platforme pro-Trump.

Cei mai moderati frați – James, Elisabeth, Prudence – nu vor mai avea influență, întrucât sunt excluși din trust și au semnat acorduri de standstill și restricții privind acționariatul viitor în companii.

Valoarea combinată a torno-transaction splits ajunge la ~3,3 miliarde USD. Aceasta include:

~1,37 miliarde USD din vânzarea celor aproximativ 31 milioane acțiuni ale fraților mai mari,

+ constituirea trustului pentru Grace și Chloe.

Acordul a fost sprijinit financiar de Morgan Stanley și consultanți juridici precum Skadden Arps, Centerview și Sullivan & Cromwell.

Frații au obținut o compensație mai favorabilă decât ofertele anterioare, iar acordul inclusiv le oferă libertate financiară prin banii primiți, fără implicare în operațiuni viitoare ori voturi corporative.

Serialul HBO Succession a fost inspirat, cel puțin parțial, de realitățile din familia Murdoch, iar deciziile dramatice din instanță au întărit paralela între ficțiune și realitate.

Finalizarea conflictului real marchează un capitol cu multiple implicații: consolidare editorială, impact financiar major pentru frații mai mari, și stabilitate strategică pentru imperiul media Murdoch pe termen lung.

Născut în 1971, preia oficial conducerea News Corp (ca președinte) în 2023, după retragerea tatălui său.

El este perceput ca figura cea mai conservatoare din linia de moștenitori eligibili și are o experiență consolidată în industrie.

Critic vocal al liniei editorial-politice conservatoare promovate de tată și frate, subiect al articolelor în The Atlantic, unde l-a descris pe Rupert drept „misogin” și Fox News ca o “amenințare” pentru democrație.

James a acceptat acordul după ce a câștigat cea mai mare parte a litigii în instanță.

Fondatoare de companii media independente și vede litigiul drept conflict între valori și viziuni editoriale – opusul orientării conservatoare pe care o reprezintă Lachlan.

Fiica cea mai mare a lui Rupert din prima căsătorie, implicată în proces împotriva tatălui pentru a împiedica excluderea din trust – acum se retrage cu compensație financiară și fără influență viitoare.