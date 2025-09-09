Monden De ce s-a despărțit Dan Bittman de Liliana. „Prea multă libertate nu e bună”







Dan Bittman a explicat la un podcast ce anume a dus separarea de Liliana, cea care i-a dăruit trei copii. Faptul că a primit prea multă libertate nu a fost cea mai bună soluție pentru artist.

Artistul a explicat faptul că despărțirea de Liliana s-a petrecut prin prisma faptului că s-a simțit neglijat. Mai exact, mama copiilor lui i-ar fi dat foarte multă libertate. Prea multă, după cum spune artistul.

“Acasă am avut norocul de a fi cu o doamnă care nu a făcut din asta o prioritate. Cel puțin până când nu am călcat acceleratorul mult prea tare. Și s-a ales praful, că a fost prea de tot.

Dar sincer nu, nu a fost nicio presiune acasă din punctul ăsta de vedere. Probabil de asta s-a și ajuns unde s-a ajuns. Pentru că nici măcar nu mi se spunea la 1 noaptea unde te duci, ce faci” a explicat cântărețul.

De asemenea acesta a explicat că și atunci când pleca în concerte, primea câte un telefon. Doar că și acela era mai mult orientat către reproș. “Plecam o săptămână și mai primeam câte un telefon și eram întrebat: ai uitat de noi? Și spunem: cum să uit?! Știu să mă întorc acasă. Dar nu, nu a fost presiune!

În schimb daca este sa vorbim despre ce spui, am avut și momente bune în viața, câteva. Le număram pe degete”, a mai spus Dan Bittman. Cei doi s-au despărțit fără scandal, iar Liliana ar fi primit din partea artistului casă în care să stea cu cei trei copii. De altfel aceștia au rămas alături de mama lor. Mai ales ca tatăl este de cele mai multe ori preocupat de concerte și cântări.