Monden Dan Bittman, eternul cuceritor. A declarat că are iubită, dar a scos o tinerică în oraș







Recent, Dan Bittman a declarat că are iubită, dar asta nu l-a oprit să scoată o fată mult mai tânără în oraș. Cu toate astea, la plecarea din restaurant, artistul nu s-a comportat așa frumos.

Dan Bittman a ieșit cu o fată mult mai tânără în oraș la un restaurant de lux de pe Bulevardul Aviatorilor. Recent, solistul trupei Holograf a declarat că are o iubită care nu are treabă cu lumina reflectoarelor, dar asta nu l-a oprit să iasă cu o altă femeie în oraș.

A încercat să plece nevăzut

După două ore în care au mâncat și au băut un păhărel, cei doi au părăsit localul de lux. Artistul a fost foarte atent pentru a nu fi văzut de cineva, dar a dat-o de gard. Când și-a dat seama că este urmărit, cântărețul s-a urcat în mașină, iar pe domnișoară a lăsat-o afară. El a închis portiera, pentru a se feri de camere, iar ea l-a întrebat nedumerită ce s-a întâmplat.

Tinerica a înțeles că Bittman nu vrea să fie în centrul atenției și a plecat rapid, deși era pe tocuri, la mașina ei, potrivit Cancan.

Dan Bittman are o nouă relație

Recent, cântărețul a recunoscut că are o nouă relație, dar că femeia care i-a sucițit mințile nu este din showbiz-ul românesc. El a mai spus că totul merge bine, dar că este nevoit să plece mereu în turneu și că aceasta trebuie să înțeleagă.

„Există, se mai găsește, mai e, apar. E ok, sunt într-o fază destul de tihnită a vieții, e bine așa cum e. Nu e ceea ce se scrie, să știi, nu e cineva din zona noastră, dar e ok, mă simt bine. Depinde foarte mult cum te-ai obișnuit, în meseria asta fugi prin toată lumea, țara și cineva trebuie să înțeleagă și chestia asta, dacă se poate. De asta zic, avem o viață.. o perioadă merge, dar după… Suntem în test.”, a mai declarat artistul.

De ce s-a despărțit Dan Bittman de Liliana Ștefan

Dan Bittman a mai spus că Liliana Ștefan a fost marea lui iubire, dar că tot a călcat strâmb. El a declarat că relația lor nu a mai mers și că nu s-a mai putut face nimic.

„Liliana Ștefan nu mai este partenera mea de viață de 4 ani cel puțin. Presa a speculat foarte mult pe tema asta.A trebuit să ne despărțim, am încercat să o facem cât s-a putut de civilizat. Nu vorbesc cu plăcere de despărțirea aceasta, pentru că fiind și mama copiilor mei, este femeia pe care am iubit-o cel mai mult și cu care am fost și cel mai mult timp, dar lucrurile au luat-o razna și aici recunosc că sunt eu de vină și acolo s-a ajuns”, a spus el.