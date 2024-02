Dan Bittman iubește din nou. „Nu e cineva din zona noastră”

Dan Bittman a format un cuplu cu Liliana Ștefan, cu care are și 3 copii, 25 de ani. Apoi, el s-a iubit cu mai multe femei din showbizul românesc, precum Andreea Ilie, Monica Odagiu și Denise Rifai. Recent, artistul a recunoscut că are o nouă relație, dar că iubita lui nu are nicio legătură cu lumina reflectoarelor. El a mai spus că nu mai vorbește deloc cu femeia care i-a dăruit 3 copii.

Nu mai vorbește deloc cu Liliana Ștefan

„Nu cred că se poate, nu, nu din vina mea sau că e vreo vină, ne bucurăm fiecare de copii, ba la mine, ba la ea, dar nu, noi doi nu mai comunicăm, am comunicat o vreme doar pe mail, aia a fost ultima comunicare, foarte oficială și nu”, a spus Dan Bittman.

Dan Bittman are o nouă relație

Artistul a recunoscut că are o relație de ceva vreme cu o femeie care nu are legătură cu showbiz-ul. El a mai spus că este fericit și că totul merge foarte bine.

„Există, se mai găsește, mai e, apar. E ok, sunt într-o fază destul de tihnită a vieții, e bine așa cum e. Nu e ceea ce se scrie, să știi, nu e cineva din zona noastră, dar e ok, mă simt bine.

Depinde foarte mult cum te-ai obișnuit, în meseria asta fugi prin toată lumea, țara și cineva trebuie să înțeleagă și chestia asta, dacă se poate. De asta zic, avem o viață.. o perioadă merge, dar după… Suntem în test.”, a mai declarat artistul, potrivit Ciao.

De ce s-a despărțit Dan Bittman de Liliana Ștefan

Artistul a explicat și ce de s-a despărțit de Lililiana Ștefan. El a recunoscut că a greșit foarte mult în această relație și că nu s-a mai putut repara nimic. Chiar dacă a călcat strâmb, cântărețul a spus că Liliana a fost femeia pe care a iubit-o cel mai mult.

«Liliana Ștefan nu mai este partenera mea de viață de 4 ani cel puțin. Presa a speculat foarte mult pe tema asta. De un an nu mai locuim nici împreună. A trebuit să ne despărțim, am încercat să o facem cât s-a putut de civilizat. Nu vorbesc cu plăcere de despărțirea aceasta, pentru că fiind și mama copiilor mei, este femeia pe care am iubit-o cel mai mult și cu care am fost și cel mai mult timp, dar lucrurile au luat-o razna și aici recunosc că sunt eu de vină și acolo s-a ajuns”, a spus el.