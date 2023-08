Despărțirea de Bittman a schimbat-o complet. Ce face acum Liliana Ștefan

Vestea despre separarea lor a devenit cunoscută doar în 2020. Amândoi și-au continuat drumurile separat și au mers înainte cu viețile lor. Dan Bittman și-a păstrat dragostea față de muzică, în timp ce textiera Liliana Ștefan a trecut prin multiple schimbări atât fizice, cât și profesionale.

Pe lângă cariera sa de terapeut și psiholog, Liliana Ștfean a redescoperit o pasiune din tinerețe. Totuși, acest interes nu are legătură cu Dan Bittman, ci cu un proiect personal numit „Cutiuța Muzicală”.

Prin intermediul acestui proiect personal, Liliana a reușit să aducă zâmbete pe fețele multor copii. Ea a creat spectacole precum „Cutiuța Muzicală Strică Tot” și „Culorile Fermecate”, în care muzica, dansul și actoria se îmbină armonios, pentru a oferi o experiență dedicată celor mici. Aceste evenimente s-au desfășurat la Teatrul Muzical Ambasadorii din București.

Înainte de a aduce pe scenă spectacolul care s-a bucurat de un mare succes, Liliana Ștefan și-a modificat și înfățișarea. Ea și-a tăiat părul și și-a schimbat culoarea acestuia, surprinzându-i pe cei care o urmăresc în mediul online.

„Prea multe șuvițe. Am ieșit aproape blondă și nu mă mai recunosc copiii acasă”, a scris Liliana alături de fotografia postată.

Cu ceva vreme în urmă, Dan Bittman a abordat subiectul despărțirii de mama copiilor săi, Liliana Ștefan. Deși nu au fost căsătoriți niciodată, cei doi au avut o relație de dragoste care a durat timp de 25 de ani.

„Liliana Ștefan nu mai este partenera mea de viață de 4 ani cel puțin. Presa a speculat foarte mult pe tema asta. De un an nu mai locuim nici împreună. A trebuit să ne despărțim, am încercat să o facem cât s-a putut de civilizat.

De căsătorit nu ne-am propus niciodată, chiar din primul moment. Am considerat că nu e importantă hârtia respectivă. Important era ca relația noastră să meargă într-o direcție comună. Care direcție comună? Un copil, și l-am făcut pe primul, pe al doilea, pe al treilea, am sădit un copac, am făcut casele.

Cu ea am avut un scop în viața asta, ea mi-a dat scopul. Ea a fost femeia din spate, femeia puternică din spatele unui bărbat cam slab. Ea a fost cea pentru care s-a întâmplat tot ce s-a întâmplat”, spunea Dan Bittman în emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai.