Blestemul aurului din Munții Bistriței. Comoara pierdută a haiducilor din Valea Stânii

În adâncul Munților Bistriței se ascunde o legendă veche despre un cufăr plin cu galbeni, îngropat într-o peșteră care s-ar deschide o dată la o sută de ani. O poveste despre teama de blestem, fascinația aurului și granița subțire dintre mit și realitate.

În inima României, acolo unde Bistrița taie muntele în două și pădurile par să-și șoptească propriile povești, circulă de peste două sute de ani legenda comorii din Valea Stânii. Se spune că un cufăr plin cu galbeni ar fi fost ascuns de o ceată de haiduci într-o peșteră care se deschide o singură dată la fiecare secol.

Istoria s-a transmis pe cale orală, din generație în generație, până când granița dintre realitate și mit a devenit imposibil de trasat.

Pe la începutul secolului al XIX-lea, cronicile vechi și registrele militare din Bucovina consemnau atacuri frecvente asupra transporturilor de sare și aur care treceau dinspre Câmpulung spre Bistrița. Era o perioadă tulbure, în care frontiera austro-otomană era greu de controlat, iar haiducii din munți profitau de terenul accidentat și de lipsa autorităților.

Unii istorici locali susțin că aceste incursiuni au alimentat legenda comorii: aurul furat ar fi fost ascuns în munte, urmând să fie recuperat după ce potera își pierdea urma. Numai că, potrivit povestirilor, haiducii n-au mai apucat să se întoarcă.

Legenda plasează comoara într-un loc numit de localnici „Gura Aurului”, o cavitate ascunsă între stâncile de calcar de la poalele muntelui Pietrosu. Se spune că intrarea în peșteră apare doar o dată la o sută de ani, într-o dimineață de vară, atunci când primele raze ale soarelui cad exact peste o cruce de piatră săpată în peretele muntelui.

Mitul se completează cu un blestem vechi: „aurul nu poate fi atins de omul fără inimă curată”. Cei care ar fi încercat să pătrundă în grotă ar fi fost găsiți mai târziu rătăcind prin pădure sau ar fi dispărut fără urmă.

Geologia zonei adaugă o nuanță interesantă legendei. Munții Bistriței sunt formați din roci calcaroase bogate în pirită auriferă, un mineral care, în lumina apusului, capătă reflexe galbene. În anumite condiții de umiditate și lumină, pereții stâncii pot părea învăluiți de o strălucire metalică — exact imaginea care, în ochii oamenilor de altădată, putea fi confundată cu aurul adevărat.

Fenomenul ar explica și originea denumirii „Gura Aurului” — nu ca loc al unei comori reale, ci ca loc unde pământul însuși părea să lucească de bogăție.

De-a lungul ultimului secol, au existat încercări de explorare a regiunii, unele conduse de speologi, altele de aventurieri convinși că legenda ascunde un sâmbure de adevăr. În anii ’70, o expediție a studiat câteva grote din apropiere, identificând galerii naturale care pătrund adânc în stâncă. Nu s-au găsit urme de aur, dar au fost descoperite resturi de lemn ars și bucăți de cărbune — semne că oamenii au stat acolo cândva.

Pentru comunitățile din jur, aceste descoperiri n-au făcut decât să întrețină misterul. Cu fiecare generație, povestea s-a îmbogățit cu noi detalii: lumini ciudate văzute în pădure, umbre care se mișcă printre stânci, zgomote de lanțuri în nopțile fără lună.

Dincolo de dimensiunea mitică, legenda aurului din Munții Bistriței poate fi citită și ca o metaforă despre tentația bogăției și consecințele dorinței necontrolate. Blestemul haiducilor ar fi, în acest sens, o avertizare: cine caută aurul cu inima întunecată își pierde calea.